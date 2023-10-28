Мнение: Роботы против насилия в школах, элитные разборки в США и миссия «Ни слова по-русски»

1. Проблему массовых расстрелов в школах американцы пытаются решать с помощью роботов (ссылка):



В США запустили пилотную программу, в рамках которой роботы обеспечивают дополнительную безопасность в некоторых школах.

Проект в округе Нью-Мексико был запущен в середине июня. Четырёхколёсный робот высотой более полутора метров и массой около 180 кг патрулирует территорию школьного кампуса круглосуточно и без выходных. Робот оснащён камерами, обеспечивающими 360-градусный обзор, изображения из которых отправляются службе безопасности.

Кроме того, робот в Санта-Фе оснащён системой искусственного интеллекта. Он изучает обычные модели деятельности школы и обнаруживает людей, которые находятся в кампусе в нерабочее время или проявляют агрессивное поведение. То есть ИИ может помочь предотвратить преступление, а не только зафиксировать его.

Также робот может определять наличие у людей оружия, но эту функцию на время пилотного проекта решили отключить.

Никакого оружия сам робот не получил, но он оснащён динамиком, посредством которого сотрудники службы безопасности могут поговорить с подозрительными людьми или преступниками, если преступление уже имело место.

А вот функцией распознавания лиц робот не наделён. Видимо, во избежание претензий со стороны родителей учеников.

Как видите, новость не вдохновляющая: роботов-охранников с самого начала повязали по рукам и ногам, ограничили в возможностях. А то вдруг выяснится что-то неприятное: например, что агрессивное поведение проявляют прежде всего сами ученики американских школ. Или того хуже: что это делают представители каких-то конкретных расовых групп… такой борьбы за школьную безопасность борцы за повесточку допустить, разумеется, не могут.

Кстати, избавиться от «масс-шутингов», на мой взгляд, технически несложно. Достаточно установить серьёзное наказание за любую рекламу масс-шутингов в блогах и СМИ. Как показывает опыт других эпох и других стран, если не будет подзуживания журналистов-провокаторов, не будет и подобных преступлений.

2. Скандал в США — спецслужбы открыто, через Твиттер, угрожают убийством действующему конгрессмену. Причина конфликта — конгрессмен мешает работе спецслужб, блокируя назначение нового начальства на ответственные посты. Оцените накал риторики (ссылка):

Бывший директор ЦРУ Майкл Хейден намекнул, что он не против того, чтобы «исключить» сенатора Томми Табервилла (республиканец от Алабамы) из «человеческой расы»… <…>

Следует ли исключить Томми Тубервилля из его комитета? Да или нет? – Натали Джейкоби.

«А как насчет человеческой расы?» – ответил Хейден.

По некоторым показателям США уже перепрыгнули советские 1980-е и находятся прямо в лихих 1990-х.

3. В продолжение утреннего поста про блокировку сетевых игр в России. Действительно, русофобские игры существуют. Вот только я не знаю, что это за сетевая игра, в которой, как заявил представитель Федерации бокса, «за убийство русских дают баллы» (ссылка). Если такая игра вообще существует, она не особо популярна.

Русофобия встречается обычно в играх несетевых, в серии игр «Метро», например. Самая известная русофобская сцена, «Ни слова по-русски», также была создана в игре офлайновой. Там игроку предлагалось играть за русских террористов и расстреливать безоружных русских в аэропорту. Кстати, из истории создания этой миссии следует, что авторам игры поступила недвусмысленная команда на розжиг (ссылка):

Миссия «Ни слова по-русски» из Call of Duty: Modern Warfare 2 считается одной из самых запоминающихся в серии шутеров Activision. Она получила скандальную известность, поскольку в ней игрокам необходимо совершить теракт в московском аэропорту, приняв участие в массовом расстреле мирных жителей. Миссия начинается со слов «Remember, no russian» («Помните, ни слова по-русски»).

Издание IGN поговорило с геймдизайнером Мохаммадом Алави о том, как разрабатывали и тестировали эту миссию. Выбрали главное.

Идея создать миссию «Ни слова по-русски» принадлежит Стиву Фукуде, одному из четырёх руководителей разработки Modern Warfare 2. Первоначально он планировал, что её действие развернётся в торговом центре, а террористы во главе с Владимиром Макаровым выйдут из БТРа.

В конечном итоге события переместились в аэропорт, но суть осталась неизменной. Разработчики изначально хотели, чтобы у них получилась одна из самых жестоких и запоминающихся миссий в серии Call of Duty. По словам Алави, этот момент должен был не просто стать катализатором сюжета Modern Warfare 2, но и отложиться в памяти людей на долгие годы.

«Меня часто спрашивали, хотели ли мы создать нечто противоречивое? Нет. На самом деле я не хотел этого. Я хотел сделать нечто запоминающееся.» – Мохаммад Алави, геймдизайнер.

Миссия начинается без предварительного инструктажа. Разработчики сделали так специально, чтобы удивить или даже шокировать пока ещё ничего не подозревающего игрока. По словам Алави, самое страшное происходит уже после вступительных секунд, когда террористы расстреливают толпу в очереди. Дальше игрокам необходимо медленно продвигаться по аэропорту и методично расстреливать гражданских.

Первая версия этого уровня начиналась с атаки на контрольную точку, а затем быстро превращалась в типичную для Call of Duty экшен-миссию, рассказал Алави. Некоторым разработчикам в команде это не нравилось, поскольку они чувствовали некую недосказанность. Тогда руководитель франшизы Call of Duty Джейсон Уэст попросил Алави и команду «мыслить шире». Именно он предложил, чтобы вся миссия в аэропорту проходила в таком же ключе, что и вступление.

Для того, чтобы ещё больше усилить впечатления от происходящего, Алави запретил игрокам бегать во время прохождения миссии «Ни слова по-русски». Это позволило придать заданию пугающе непринуждённый тон.

«Я сейчас скажу нечто ужасное, но этот уровень был не про геймплей и не про решение головоломок. Он не про изучение нового оружия, механик и не о чём-либо подобном. Речь шла о том, чтобы продать этот момент, чтобы прожить этот момент.» – Мохаммад Алави, геймдизайнер.

Алави вспомнил, что ещё во время разработки миссии с ней было связано немало противоречий. Так, в ходе одного из этапов тестирования со случайными игроками половина из них не стреляли в людей во время прохождения. Они лишь делали вид, что участвуют в нападении, но при этом никого не убивали, стреляя в потолок или над головами мирных граждан.

Более того, некоторые игроки вовсе отказывались от прохождения, поскольку не хотели участвовать в массовом расстреле мирных граждан.

«В тестировании участвовал военный ветеран, который пришёл поиграть. Он дошёл до этого уровня, открыл двери и сразу понял, что перед ним стоят все гражданские. Тогда он просто положил контроллер и вышел из комнаты, сказав, что не будет играть на этом уровне. Меня это поразило.» – Мохаммад Алави, геймдизайнер.

Такая негативная реакция была не только у тестировщиков, но и у некоторых сотрудников студии Infinity Ward.

«В компании были люди, которые возражали против этой миссии. Тогда я думал, что они слишком остро реагируют, но они были правы на 100%. Помню, как один человек сказал мне, что этот уровень оскорбителен и что он не будет в него играть.» – Мохаммад Алави, геймдизайнер.

Разработчики верили в то, что миссия «Ни слова по-русски» должна оставаться в игре. Тем не менее опасения других игроков вызывали сомнения о том, нужно ли делать её обязательной для каждого. Тогда Джейсон Уэст принял решение добавить в Modern Warfare 2 возможность пропустить эту миссию. Алави признался, что тогда не хотел этого делать, но теперь понимает, что Уэст оказался прав.