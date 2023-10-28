 

Двойники Сталина подрались у Мавзолея за право сфотографироваться с китайскими туристами

28.10.2023, 19:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Два Иосифа Виссарионовича Сталина не поделили группу туристов из КНР – двойники предложили сделать групповое фото, но туристы ответили, что им нужен лишь один. После этого один из двойников решил сбавить цену, а другой обвинил его в отказе от принципов социалистического соревнования. Выяснение отношений переросло в потасовку.

Очевидцы вспоминают, что верховные генералиссимусы катались по брусчатке отвинчивая пуговицы, поочередно обзывались то «жидовской мордой», то «чуркой» и поочерёдно угрожали показать друг другу «десять сталинских ударов». Разнять вождей удалось наряду полиции и подоспевшему двойнику Владимира Ленина, пристыдившего Иосифов обвинениями в оппортунизме.

Китайские туристы в потасовку не вмешивались, но платить за фотосессию отказались, заявив, что «это неправильная реконструкция и неправильный социализм».

Событие уже получило широкий общественный резонанс — актер Дмитрий Грачёв заявил, что считает такое поведение недостойным для двойников великих людей. Политолог-иноагент Валерий Соловей назвал произошедшее «лишь верхушкой айсберга, отражающей глубинные споры и конфликты в Кремле».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Кардиолог Гаглошвили: при густой крови особенно опасно обезвоживание организма

28.10 / Кофе: что будет, если вы от него откажетесь?

28.10 / Профессор Аверков: для сохранения здоровых сосудов нужна физическая активность

28.10 / «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, иначе они восстанут из могил и будут мстить» – найдена полная версия знаменитой фразы Диогена Лаэртского

28.10 / Илон Маск пошутил об американских военных базах вокруг Ирана

28.10 / Новый флагман Realme GT5 Pro: Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ памяти

28.10 / “Она себя выжигает” – раскрыта сущность Кристины Асмус

28.10 / “У нас праздник!” недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии

28.10 / Юбилейный памятник Ивану Грозному открыли в Великом Новгороде

28.10 / Новый Google Pixel 8 Pro проиграл iPhone 15 Pro Max в тесте на скорость работы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика