Двойники Сталина подрались у Мавзолея за право сфотографироваться с китайскими туристами

Два Иосифа Виссарионовича Сталина не поделили группу туристов из КНР – двойники предложили сделать групповое фото, но туристы ответили, что им нужен лишь один. После этого один из двойников решил сбавить цену, а другой обвинил его в отказе от принципов социалистического соревнования. Выяснение отношений переросло в потасовку.

Очевидцы вспоминают, что верховные генералиссимусы катались по брусчатке отвинчивая пуговицы, поочередно обзывались то «жидовской мордой», то «чуркой» и поочерёдно угрожали показать друг другу «десять сталинских ударов». Разнять вождей удалось наряду полиции и подоспевшему двойнику Владимира Ленина, пристыдившего Иосифов обвинениями в оппортунизме.

Китайские туристы в потасовку не вмешивались, но платить за фотосессию отказались, заявив, что «это неправильная реконструкция и неправильный социализм».

Событие уже получило широкий общественный резонанс — актер Дмитрий Грачёв заявил, что считает такое поведение недостойным для двойников великих людей. Политолог-иноагент Валерий Соловей назвал произошедшее «лишь верхушкой айсберга, отражающей глубинные споры и конфликты в Кремле».

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