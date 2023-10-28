Кардиолог Гаглошвили: при густой крови особенно опасно обезвоживание организма

Кардиолог Тамазу Гаглошвили заявляет, что люди с густой кровью должны быть крайне осторожны и избегать обезвоживания своего организма. Увеличение вязкости крови не только ухудшает ее циркуляцию в сосудах, но также увеличивает нагрузку на стенки сосудов и сердце, что повышает риск тромбозов и сердечно-сосудистых болезней, таких как инфаркты и инсульты.

Гаглошвили выделяет одну из основных ошибок, которую допускают люди с густой кровью: недостаток потребления воды. Он подчеркивает, что при этом нарушении необходимо употреблять больше жидкости, чем обычно рекомендуется.

“Самое опасное – не давать организму влагу”, – подчеркнул врач.

Он также добавил, что в случаях, когда нет необходимости в приеме антикоагулянтов для разжижения крови, нет смысла особенно ужесточать потребление воды. Вместо этого обычно достаточно соблюдать стандартные нормы приема жидкости.

Кроме того специалист подчеркивает важность сбалансированного питания для поддержания здоровой крови. Потребление большого количества пищи, содержащей сахар, может привести к повышению уровня глюкозы и, как следствие, увеличению вязкости крови.