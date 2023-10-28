 

Какой прорыв произошел в кино благодаря искусственному интеллекту

28.10.2023, 18:49, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Наверняка, большинство людей считают компьютерную графику и виртуальных актеров чем-то достаточно простым, автоматически создаваемым компьютером.

Однако, по словам Виктора Лакисова, это совсем не так. Режиссер утверждает, что за красивой картинкой стоит титанический ручной труд огромного количества людей: программистов, разработчиков, художников. аниматоров. Специалист для Пятого канала объяснил, что при создании виртуальной графики человек сначала заходит в специальную сферу с фото и видеооборудованием, затем он сканируется в разных позах, с разных ракурсов, с разными эмоциями, а далее все это оцифровывается, переносится, накапливается и в дальнейшем будет автоматизировано.

Если говорить об искусственном интеллекте, то, безусловно, его роль в индустрии кино уже сейчас огромна. Благодаря внедрению ИИ можно автоматизировать многие процессы. По словам специалиста, загрузив сценарий в специальную программу, можно быстро получить шаблон будущего фильма с точным числом кадров, списками реквизитов и задачами продвижения. Это очень удобно и позволяет сокращать время работы над фильмом, а также, конечно, и усилия. Так, когда в некоторых студиях трудятся по 200 человек, ИИ может уменьшить штат необходимых работников до 50.

Тем не менее, несмотря на очевидные преимущества использования ИИ, Виктор Лакисов все же считает, что пока он не способен в полной мере заменить реальный интеллект.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Ничего себе! Вот как преобразилась ставшая любительницей пластики дочь Успенской

28.10 / Почему Лолита Милявская превратила личную жизнь в тайну за семью печатями?

28.10 / Обрубил все концы: кому Макаревич* подарил последнюю недвижимость

28.10 / Джеффри Сакс – повторяя ошибку США, Израиль оказался на пути прямого столкновения с остальным миром

28.10 / Прокремлевский эксперт – Путин на Украине исходит из личного опыта, что Запад всегда сдаётся, если расходы слишком высоки

28.10 / РФ остаётся мировым лидером на рынке пшеницы

28.10 / Спецдокладчик ООН по РФ: россияне не могут быть «коллективно виноваты» в происходящем

28.10 / В Швеции был полностью оправдан обвиняемый в шпионаже россиянин

28.10 / Собянин: Москва предоставит площадку ВДНХ для проведения выставки “Россия”

28.10 / Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика