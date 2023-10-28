Профессор Аверков: для сохранения здоровых сосудов нужна физическая активность

Профессор медицинских наук Олег Аверков описал свое видение стратегии для долгосрочного поддержания здоровья сердца и сосудов.

Согласно доктору Аверкову, активность – главный ключ к здоровым сосудам. Ограниченная подвижность считается одним из основных факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Он советует регулярно уделять 30 минут в день физической активности, включая ходьбу или различные упражнения, такие как приседания и наклоны.

Для укрепления сердечно-сосудистой системы профессор Аверков призывает ограничивать потребление соли, особенно тем, у кого высокое артериальное давление. Он также рекомендует заменить обычную соль на солевую смесь, содержащую натрия хлорид и калия хлорид.

Еще одним важным советом Аверкова является отказ от курения. Кроме того, он отметил принцип интервального голодания в питании как полезную привычку для поддержания здоровья сосудов.