 

Профессор Аверков: для сохранения здоровых сосудов нужна физическая активность

28.10.2023, 17:46, Разное
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Профессор медицинских наук Олег Аверков описал свое видение стратегии для долгосрочного поддержания здоровья сердца и сосудов.

Согласно доктору Аверкову, активность – главный ключ к здоровым сосудам. Ограниченная подвижность считается одним из основных факторов, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Он советует регулярно уделять 30 минут в день физической активности, включая ходьбу или различные упражнения, такие как приседания и наклоны.

Для укрепления сердечно-сосудистой системы профессор Аверков призывает ограничивать потребление соли, особенно тем, у кого высокое артериальное давление. Он также рекомендует заменить обычную соль на солевую смесь, содержащую натрия хлорид и калия хлорид.

Еще одним важным советом Аверкова является отказ от курения. Кроме того, он отметил принцип интервального голодания в питании как полезную привычку для поддержания здоровья сосудов.


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