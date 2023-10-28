Обрубил все концы: кому Макаревич* подарил последнюю недвижимость

Известный рок-исполнитель Андрей Макаревич* после известных всем событий, выразив недовольство внешнеэкономической политикой России окончательно решил обосноваться в Израиле.

В конце сентября музыкант подарил свою долю в “двушке” в знаменитой сталинке на Ленинском проспекте сыну Ивану Макаревичу. Теперь две трети квартиры принадлежат Ивану, а треть – его матери и экс-супруге Андрея Макаревича Алле.

В этой квартире Андрей и Алла проживали с момента их женитьбы, воспитывали сына. Двухкомнатная квартира общей площадью 56,5 квадратных метров расположена в историческом доме работников ВЦСПС. Из окон квартиры можно увидеть памятник Юрию Гагарину, а само здание граничит с Нескучным садом. В этом же доме проживали Борис Березовский, актеры Владимир Ивашов и Глеб Стриженов. Сейчас стоимость квартиры оценивается в 27 миллионов рублей.

Сын же певца Иван Макаревич остался в Москве и активно продолжает актерскую карьеру: снимается в фильмах “Дом солнца”, “Метро” и сериалах “Выжить после” и “Вне себя”.

Ранее Андрей Макаревич* переписал принадлежащий ему загородный дом, находящийся в элитном поселке Павлово в Истринском районе, на свою сестру Наталью. Сделка состоялась около восьми месяцев назад.

* Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента