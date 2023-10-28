Илон Маск пошутил об американских военных базах вокруг Ирана

Илон Маск, глава компаний SpaceX и Tesla, а также владелец социальной сети X (ранее Twitter), поделился на своей странице в социальной сети постом, в котором с иронией отнесся к политике США по отношению к Ирану.

На созданном им меме изображена карта Ближнего Востока, на которой обозначены американские военные базы, окружающие иранскую территорию. В подписи к изображению говорится: “Иран хочет войны. Посмотрите, как близко к нашим военным базам они разместили свою страну”. Также Маск добавил комментарий: “Ох, какая Ирания”.

По некоторым данным, количество заграничных военных объектов США превышает 800. В общей сложности вооруженные силы США размещены в 80 странах.

Пост Маска вызвал большой отклик в сети, набрав более 232 тысяч лайков и 36 тысяч репостов всего за два часа. Пользователи социальной сети X и подписчики миллиардера также поделились другими мемами в комментариях к публикации.

Илон Маск, американский предприниматель и инженер, известный своими компаниями и богатством, имеет более 161 миллиона подписчиков на своей странице в социальной сети X.