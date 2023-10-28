 

Новый флагман Realme GT5 Pro: Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ памяти

28.10.2023, 16:35, Разное
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Realme готовит к выпуску свой новый флагманский смартфон GT5 Pro, который будет оснащен мощным чипом Qualcomm и 1 ТБ встроенной памяти. Об этом сообщают данные китайского сертификационного центра TENAA.

Согласно информации из реестра регулятора, Realme GT5 Pro, известный по кодовому номеру RMX3888, будет оборудован 8-ядерным чипсетом с тактовой частотой 3,3 ГГц, что указывает на использование новейшего чипа Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Для обеспечения высокой производительности устройства также предусмотрено до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ внутреннего хранилища.

Realme GT5 Pro получит 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2780х1264 пикселей.

Отличное качество съемки обеспечит основная камера на 50 Мп, дополненная модулями с разрешениями 50 и 8 Мп. Слухи также указывают на то, что Realme GT5 Pro станет первым смартфоном этой марки, предлагающим телеобъектив с оптическим зумом в 2,7 раза. Фронтальная камера оснащена 32-мегапиксельным сенсором.

Кроме того, смартфон будет оборудован аккумулятором емкостью 5260 мАч.

На данный момент дата анонса и цена Realme GT5 Pro остаются неизвестными.


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