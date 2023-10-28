 

“Она себя выжигает” – раскрыта сущность Кристины Асмус

28.10.2023, 16:25, Разное
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Опытный кинетик Валентин Шишкин в интервью для Юлии Меньшовой проанализировал мимику и жесты Кристины Асмус, таким образом раскрыв ее внутреннее состояние и сущность.

Эксперт, рассматривая фрагмент из раннего интервью Кристины Асмус, обратил внимание на жесткий взгляд и в целом весьма напряженное выражение лица Кристины Асмус. Однако положение ее ног специалист оценил как расслабленное и мягкое, а скрещенные у корпуса руки назвал признаком закрытости ее натуры.

Так, Шишкин отметил, что все поведение артистки находится в существенном дисбалансе. По мнению кинетика, женщины, которые привыкли быть жесткими, сталкиваясь с непреодолимостью, ломаются. Так же и Кристина Асмус, будучи сильной и жесткой личностью, попав в трудную разрушающую ситуацию, не может с ней правильно справиться и адаптироваться к ней, а “разбивается вдребезги”, хотя внешне сохраняет спокойствие и делает вид, что у нее все хорошо. А далее, найдя в себе достаточно сил, переживает случившееся и продолжает играть в свою игру. По словам эксперта этот цикл повторяется постоянно, актриса “себя выжигает”, после чего наступает сильнейший кризис.

Таким образом, Валентин Шишкин посоветовал женщинам, в том числе Кристине Асмус, не переходить за определенную черту жесткости, чтобы это не приводило к разрушительным последствиям относительно их личности и психологического состояния. Он отметил, что женщина может перетекать из одного состояния в другое, быть более гибкой.


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