“У нас праздник!” недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии

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28.10.2023, 16:05, Разное
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В апреле этого года появился на свет сын Павла Прилучного и Зепюр Брутян. Родители назвали наследника Микаэлем. С тех пор супруги не перестают публиковать в популярной социальной сети кадры с малышом, который не перестает вызывать умиление у публики.

Например, накануне Зепюр Брутян выложила видео, сделанное во время прогулки с сынишкой и любимым супругом по заснеженной улице. Артистка отметила, что этот снег для ее наследника является первым. Такое замечание говорит о супруге Павла Прилучного как о сентиментальном человеке.

А 28 октября Зепюр Брутян объявила о знаковом событии в семье – Микаэлю исполнилось полгода. “Утро доброе, потому что у нас сегодня такой семейный мини-праздник! Я в шоке, как быстро летит время”, – сказала жена Павла Прилучного в новом видео, появившемся в ее аккаунте.

Напомним, у Павла Прилучного есть дети, рожденные в предыдущем браке. В 2020 году актер развелся с Агатой Муцениеце, подарившей ему двух наследников – сына и дочь.

Ранее Павел Прилучный рассказал, что его отношения с Зепюр Брутян после рождения Микаэля изменились. Слова артиста приводили “Дни.ру”.


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