Юбилейный памятник Ивану Грозному открыли в Великом Новгороде

В рамках многоцелевой императорской программы в Великом Новгороде был открыт юбилейный, 50-й памятник выдающемуся сыну Руси Ивану IV Васильевичу (Грозному).

На торжестве присутствовали представители центральных властей, столичного бомонда и боярских собраний, а также холопы-ротозеи, получившие отгулы у барина. Первым на открытии речь держал князь В.Р. Мединский.

– Пять лет назад на уровне дворян, при содействии императора было принято великое решение – установить памятники Ивану Грозному во всех крупных городах страны. Мы уверенно вышли на уровень десяти памятников в год. Только правда о великом правителе, увековеченном в горных породах, поможет нам правильно воспитать отроков, – заявил боярин.

С особым восторгом появление новой достопримечательности встретил новгородский староста, князь Василий Васильевич Шуйский.

– Как известно, Иоанн Васильевич очень любил Новгород и оставил весомый след в истории нашего града, и я рад, что Императорская историческая комиссия именно у нас открыла юбилейный памятник, – отреагировал градоначальник.

Староста отметил, что ежедневно за памятником будут ухаживать не менее 50 батраков, им предстоит ежедневное омовение монумента и прилегающей площади. Также Шуйский объявил, что центральную улицу Великого Новгорода переименовали в Грозненский тракт.

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