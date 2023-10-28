 

Новый Google Pixel 8 Pro проиграл iPhone 15 Pro Max в тесте на скорость работы

28.10.2023, 15:25, Разное
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Авторы канала PhoneBuff провели тест производительности, сравнив iPhone 15 Pro Max и новый Google Pixel 8 Pro.

Сначала Pixel 8 Pro опередил конкурента от Apple в скорости обработки фотографий в приложении Snapseed. Однако, когда дело дошло до обработки видео, флагманский iPhone оказался значительно быстрее, что позволило устройству Apple заметно вырваться вперед.

Тест также выявил, что Google Pixel 8 Pro принудительно “выбросил” приложения Microsoft Word и Excel из оперативки, что сильно увеличило разрыв между смартфонами. iPhone 15 Pro Max выполнил все задачи за 2 минуты и 48 секунд, в то время как Google Pixel 8 Pro потребовалось 3 минуты и 28 секунд на выполнение тех же действий.

Несмотря на это, Pixel 8 Pro проявил высокую производительность в простых приложениях. Однако в задачах, требующих больших вычислительных мощностей, таких как обработка видео, уступил iPhone 15 Pro Max.

Смартфоны серии Google Pixel 8 были представлены 4 октября. Флагманская модель доступна в США по цене от $1 тыс.


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