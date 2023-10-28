Увидели все: голая Боярская вышла к открытому настежь окну
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Ранее известная актриса никогда не соглашалась на голые съемки, а в повседневной жизни отдает предпочтение простым спокойным вещам в стиле casual. Однако недавно на съемках сериала “Цикады” Елизавета Боярская решилась отступить от своих принципов.
Фильм рассказывает о судьбе вчерашних школьников, только начинающих свой жизненный путь, строящих планы на будущее. Но внезапно случившаяся страшная трагедия на одной из вечеринок круто меняет их жизнь, а также и жизнь их родителей. Лишь после случившегося происшествия они начинают осознавать, что не так-то хорошо знали своих детей.
Евгений Стычкин стал режиссером картины, а главных героев сыграли Григорий Верник, Софья Аржаных, Екатерина Воронина, Виктория Толстоганова, Ольга Сутулова и другие. Елизавете Боярской довелось сыграть маму одиннадцатиклассника по имени Марк.
В одном из эпизодов фильма после любовной сцены актриса поворачивается спиной к камере и идет к раскрытому окну. Так, обнаженную фигуру знаменитой артистки увидели все, кто посмотрел первую серию фильма “Цикады”.
Безусловно, подобная сцена не оставила равнодушными поклонников актрисы и подписчиков, которые тут же взялись комментировать увиденное. Публика оценила красивую фигуру Боярской, отметив, что таким телом можно гордиться. Также фолловерам стало интересно, как отреагировал на подобный эпизод муж артистки Максим Матвеев.
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