 

Нутрициолог Строков назвал десерты, которыми можно насладиться, если у вас высокий холестерин

28.10.2023, 14:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Когда уровень холестерина повышен, необязательно отказываться от вкусных угощений. Врач-нутрициолог Игорь Строков поделился советами о десертах, которые можно включать в рацион при повышенном холестерине. Он также подчеркнул, что важен не только выбор продукта, но и общий характер питания.

Полезные десерты для сердца:

– Йогурто-фруктовое парфе: Сочетание нежирного йогурта и свежих фруктов способствует контролю уровня холестерина благодаря клетчатке и пробиотикам;
– Овсяное печенье: Домашнее овсяное печенье из цельного зерна богато бета-глюканами, которые снижают холестерин;
– Темный шоколад с орехами: Темный шоколад с антиоксидантами полезен для сердца. Орехи, особенно миндаль, содержат полезные жиры и клетчатку.

Доктор Строков также предостерегает от худших десертов для холестерина, которые включают:

– Торты и пирожные: Они содержат много сахара и трансжиров, что может повысить холестерин;
– Мороженое: Обычно богато насыщенными жирами, что негативно влияет на уровень холестерина;
– Жареные десерты: Например, пончики.

С высоким холестерином риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается, поэтому важно следить за питанием. Врач также предложил ряд профилактических мер, включая здоровый образ жизни, контроль над питанием и регулярные визиты к специалистам для мониторинга уровня холестерина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Россиянам посоветовали, где можно провести ноябрьские праздничные выходные

28.10 / Мнение: Роботы против насилия в школах, элитные разборки в США и миссия «Ни слова по-русски» 

28.10 / Двойники Сталина подрались у Мавзолея за право сфотографироваться с китайскими туристами

28.10 / Кардиолог Гаглошвили: при густой крови особенно опасно обезвоживание организма

28.10 / Кофе: что будет, если вы от него откажетесь?

28.10 / Профессор Аверков: для сохранения здоровых сосудов нужна физическая активность

28.10 / «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, иначе они восстанут из могил и будут мстить» – найдена полная версия знаменитой фразы Диогена Лаэртского

28.10 / Илон Маск пошутил об американских военных базах вокруг Ирана

28.10 / Новый флагман Realme GT5 Pro: Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ памяти

28.10 / “Она себя выжигает” – раскрыта сущность Кристины Асмус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика