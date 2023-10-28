Нутрициолог Строков назвал десерты, которыми можно насладиться, если у вас высокий холестерин

Когда уровень холестерина повышен, необязательно отказываться от вкусных угощений. Врач-нутрициолог Игорь Строков поделился советами о десертах, которые можно включать в рацион при повышенном холестерине. Он также подчеркнул, что важен не только выбор продукта, но и общий характер питания.

Полезные десерты для сердца:

– Йогурто-фруктовое парфе: Сочетание нежирного йогурта и свежих фруктов способствует контролю уровня холестерина благодаря клетчатке и пробиотикам;

– Овсяное печенье: Домашнее овсяное печенье из цельного зерна богато бета-глюканами, которые снижают холестерин;

– Темный шоколад с орехами: Темный шоколад с антиоксидантами полезен для сердца. Орехи, особенно миндаль, содержат полезные жиры и клетчатку.

Доктор Строков также предостерегает от худших десертов для холестерина, которые включают:

– Торты и пирожные: Они содержат много сахара и трансжиров, что может повысить холестерин;

– Мороженое: Обычно богато насыщенными жирами, что негативно влияет на уровень холестерина;

– Жареные десерты: Например, пончики.

С высоким холестерином риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается, поэтому важно следить за питанием. Врач также предложил ряд профилактических мер, включая здоровый образ жизни, контроль над питанием и регулярные визиты к специалистам для мониторинга уровня холестерина.