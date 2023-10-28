 

Австрийские таможенники изъяли музыкальные инструменты у Российского симфонического оркестра

28.10.2023, 14:13, Разное
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Участники Российского симфонического оркестра стали очередными жертвами рекомендаций Еврокомиссии, согласно которым при посещении государств ЕС у граждан РФ позволено изымать личные вещи. 

Музыканты прибыли на ежегодный фестиваль в Вену рейсом из Стамбула, в аэропорту таможенники изъяли у них скрипки, альты и контрабасы, обвинив россиян в незаконном ввозе ценных пород древесины с целью последующего сбыта. 

«Не убедил их даже тот факт, что инструменты были изготовлены несколько веков назад итальянскими мастерами, а наши удостоверения работников филармонии никто даже смотреть не стал», – прокомментировал инцидент альтист Максим Фомичёв. 

Несмотря на неприятности, коллектив всё же смог выступить на сцене Венского оперного театра. 

«У нас на этот случай сформирован санкционный секстет, состоящий из трёх духовиков и трёх ударников. Репертуар у него ограничен, но позволяет продемонстрировать мастерство», – подчеркнул дирижёр Яков Марцишевский. 

Для венской публики музыканты сыграли «Тихо в лесу», «Мурку», «Владимирский централ», и романс Сергея Шнурова «Дорожная».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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