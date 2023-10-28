Так никто не называл! Королева наградила Пьеху милым прозвищем

Первый выпуск программы состоится 4 ноября. Соревноваться между собой будут 10 артистов, популярных в 80-е, 90-е и нулевые. Ведущими шоу стали Лолита и Вадим Такменев. Оценивать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри. Как и в предыдущем сезоне, судить будут Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и музыкальный критик Сергей Соседов. Однако в этом году к их компании присоединится и Наташа Королева. На презентации шоу артистка призналась, что очень рада быть частью этого проекта.

Лолита поинтересовалась мнением Наташи Королевой о Сергее Соседове. В ответ певица очень лестно высказалась о музыкальном критике. Артистка отметила, что Соседов говорит правильные вещи, умеет все оценить объективно и возвращает остальных членов жюри к реальности, если они ошибаются.

В свою очередь, Сергей Соседов похвалил работу Наташи Королевой, сказав, что она отлично дополнила их коллектив. По его словам, они с коллегами боялись, что Наташа станет всегда ставить высшие баллы. Однако, как оказалось, певица была настроена вполне серьезно, давала объективные комментарии, судила довольно строго, а иногда высказывалась о том, что не смогли подметить остальные члены жюри.

Стас Пьеха также признался, что рад сотрудничеству с известной исполнительницей. Пьеха назвал Наташу Королеву потрясающей. А она, к слову, тоже не упустила возможности дать коллеге по сцене милое прозвище – “профессор Лялечка”. По словам Пьехи, его так еще никто никогда не называл.

Лера Кудрявцева полностью согласилась со Стасом Пьехой, подчеркнув, что им с Наташей Королевой удалось найти общий язык, и теперь они станут встречаться и вне проекта.