 

Так никто не называл! Королева наградила Пьеху милым прозвищем

28.10.2023, 14:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Первый выпуск программы состоится 4 ноября. Соревноваться между собой будут 10 артистов, популярных в 80-е, 90-е и нулевые. Ведущими шоу стали Лолита и Вадим Такменев. Оценивать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри. Как и в предыдущем сезоне, судить будут Лера Кудрявцева, Стас Пьеха и музыкальный критик Сергей Соседов. Однако в этом году к их компании присоединится и Наташа Королева. На презентации шоу артистка призналась, что очень рада быть частью этого проекта.

Лолита поинтересовалась мнением Наташи Королевой о Сергее Соседове. В ответ певица очень лестно высказалась о музыкальном критике. Артистка отметила, что Соседов говорит правильные вещи, умеет все оценить объективно и возвращает остальных членов жюри к реальности, если они ошибаются.

В свою очередь, Сергей Соседов похвалил работу Наташи Королевой, сказав, что она отлично дополнила их коллектив. По его словам, они с коллегами боялись, что Наташа станет всегда ставить высшие баллы. Однако, как оказалось, певица была настроена вполне серьезно, давала объективные комментарии, судила довольно строго, а иногда высказывалась о том, что не смогли подметить остальные члены жюри.

Стас Пьеха также признался, что рад сотрудничеству с известной исполнительницей. Пьеха назвал Наташу Королеву потрясающей. А она, к слову, тоже не упустила возможности дать коллеге по сцене милое прозвище – “профессор Лялечка”. По словам Пьехи, его так еще никто никогда не называл.

Лера Кудрявцева полностью согласилась со Стасом Пьехой, подчеркнув, что им с Наташей Королевой удалось найти общий язык, и теперь они станут встречаться и вне проекта.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Россиянам посоветовали, где можно провести ноябрьские праздничные выходные

28.10 / Мнение: Роботы против насилия в школах, элитные разборки в США и миссия «Ни слова по-русски» 

28.10 / Двойники Сталина подрались у Мавзолея за право сфотографироваться с китайскими туристами

28.10 / Кардиолог Гаглошвили: при густой крови особенно опасно обезвоживание организма

28.10 / Кофе: что будет, если вы от него откажетесь?

28.10 / Профессор Аверков: для сохранения здоровых сосудов нужна физическая активность

28.10 / «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, иначе они восстанут из могил и будут мстить» – найдена полная версия знаменитой фразы Диогена Лаэртского

28.10 / Илон Маск пошутил об американских военных базах вокруг Ирана

28.10 / Новый флагман Realme GT5 Pro: Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ памяти

28.10 / “Она себя выжигает” – раскрыта сущность Кристины Асмус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика