Квоты на экспорт азотных и сложных удобрений продлены до мая 2024 года

Министерство промышленности и торговли предлагает продлить действие квот на экспорт азотных и сложных удобрений из России. Согласно проекту постановления правительства, их предложено установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года, с общим объемом в 16,95 миллиона тонн.

Из этого проекта следует, что квота на экспорт азотных удобрений, таких как карбамид, карбамидо-аммиачная смесь и аммиачная селитра, составит 9,8 миллиона тонн, а сложных удобрений – 7,1 миллиона тонн.

На данный момент квоты на экспорт удобрений действуют до 30 ноября, а общий объем составляет более 16,3 миллиона тонн. Правительство утверждает, что это решение принято с целью обеспечения достаточных объемов удобрений на внутреннем рынке, а распределением квот между экспортерами будет заниматься Министерство промышленности и торговли.

Квоты на экспорт удобрений были введены в декабре 2022 года, с тем, чтобы поощрить производителей минеральных удобрений отправлять на экспорт невостребованные остатки готовой продукции.