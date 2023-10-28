 

Наконец-то! Скандал Славы и Успенской с хирургом Хайдаровым завершается

28.10.2023, 12:55, Разное
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Еще в середине лета известный пластический хирург Тимур Хайдаров стал участником скандальной истории, связанной с реакцией его недовольных пациенток. Первой клиенткой, предъявившей претензии Хайдарову, оказалась певица Слава. Тогда она заявила, что врач изуродовал ей грудь. А далее артистку поддержали Любовь Успенская и Ирина Дубцова.

Однако некоторые заступились за Тимура Хйдарова. Например, визажист Гоар Аветисян и народный артист Филипп Киркоров, который обрел благодаря специалисту стройное тело. Так, разгорелся настоящий скандал. С некоторыми пострадавшими были даже организованы очные ставки на ТВ.

Ранее адвокат и медиатор Елена Сенина, которая представляла интересы певицы Славы, предложила избежать судейских разбирательств и урегулировать конфликт посредством медиации.

По словам Сениной, на данный момент процедура медиации проводится с двумя клиниками. Одна из клиник процедуру завершила. Адвокат отметила, что к каждому случаю подбирался индивидуальный подход и проводились длительные переговоры. В итоге Елена Сенина осталась довольна результатами и поблагодарила команду адвокатского бюро, а также юристов клиник за плодотворное сотрудничество и работу.

Впрочем, сам Тимур Хайдаров тоже участвовал в медиации. Но в связи с тем, что процедура является конфиденциальной, раскрыть какие-либо подробности юристы не могут. Тем не менее, кажется, уже можно выдыхать и сказать: наконец-то этот скандал завершается.


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