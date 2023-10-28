Джеффри Сакс – повторяя ошибку США, Израиль оказался на пути прямого столкновения с остальным миром

Израиль оказался на пути прямого столкновения не только с остальным миром, но и с политикой США, заявил в интервью Judging Freedom профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. По его словам, израильские власти сейчас совершают ту же самую ошибку, которую ранее неоднократно совершал Вашингтон, когда не прислушивался к разумным советам других стран и делал то, что считал нужным.

ДЖЕФФРИ САКС, профессор Колумбийского университета: По-моему, любая страна всегда совершает ошибку, заявляя: нас не волнует мнение остального мира, мы знаем, что правильно. США поступали так много раз и сейчас рискуют сделать то же самое. И последствия обычно ужасные, поскольку когда США столкнулись с несогласием, наподобие того, с которым Израиль столкнулся сейчас на международной арене… Так вот, когда, например, в 2003 году США столкнулись с бурным несогласием по их предложению о нападении на Саддама Хуссейна, Совет Безопасности назвал это плохой идеей, США заявили: «Вы просто против нас, мы будем делать, что нам нужно».



Оказалось, что другие давали нам разумный совет. Нас на самом деле конструктивно предупреждали: то, что вы собираетесь сделать, будет плохо для вас, Соединённые Штаты. И говорили об этом не враги. Это было прямодушное предупреждение.

Прямо сейчас Израиль также слышит прямодушное предупреждение: есть пределы тому, что можно делать. Даже непростые проблемы нужно решать путём дипломатии. Даже эти ужасающие преступления, совершённые ХАМАС, не дают права на массовое убийство мирных граждан. И неважно, каковыми были эти ужасные теракты, существует подспудный политический кризис, который также нужно решать.

И всем нужно признать этот очень, очень базовый и важный момент. Как на Украине, так в Израиле и Палестине происходит одно и то же: наблюдаемое нами насилие имеет под собой политические причины, которые необходимо решать с помощью дипломатии и которые невозможно решить на поле боя. И Соединённые Штаты очень плохо улавливают этот базовый момент, а Израиль прямо сейчас категорически отказывается его слышать

В конце концов, повторюсь, у нас есть серьёзная проблема в дополнение ко всем другим проблемам, и она заключается в том, что действующее в Израиле правительство категорически против политического решения, которое, по мнению остального мира, необходимо и которое неоднократно получало поддержку ООН. Его суть — сосуществование Государства Палестина бок о бок с Израилем. Израильское правительство просто не может этого допустить. Так было ещё до 7 октября — и так обстоят дела до сих пор.

Это означает, что Израиль на пути, который ведёт к прямому столкновению с остальным миром, даже с политикой Соединённых Штатов в этом вопросе.

Дата публикации 27 октября 2023 года.

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