 

Мнение: После смерти президента….

28.10.2023, 12:40, Разное
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Когда он был ленинградским студентом, ему и в голову не могла придти мысль, что когда-нибудь он станет президентом страны. Но он стал президентом. И правил страной долго, и справедливо. Народ его любил. И рейтинг у него был большой и твердый…. А когда президент умер, похоронили его не сразу.

Несмотря на то, что он хоть и состоял когда-то в КПСС, но был президентом-мусульманином, а мусульман хоронят в день смерти.

Похоронили президента-мусульманина не сразу, потому что начальник службы безопасности президента провернул операцию «преемник», чтобы посадить на трон своего человека. А поскольку этот свой человек был еще молод и занимал не очень серьезную государственную должность, пришлось арестовать и отправить в тюремные камеры кучу народа, которые по Конституции могли бы возглавить страну в случае смерти или иной недееспособности президента.

В общем, к тому времени, когда народу объявили, что президент умер, все кто мог стать ИО президента оказались в тюремных камерах. Пришлось исполняющим обязанности президента стать молодому, но «своему человеку» начальника службы безопасности умершего президента.

Но что интересно. Молодой президент не захотел быть марионеткой начальника службы безопасности умершего президента и вскоре арестовал генерала. И сына его арестовал, и родственников, и друзей-генералов. По стране прокатилась мощная волна арестов.

И никто не знает, как бы развивались события, если бы не скрывали смерть первого президента Туркменистана Сапармурата Ниязова, и похоронили его по-человечески, по Корану, в день смерти… Бердымухамедов едва ли возглавил бы  Туркменистан. А генерал-лейтенант Акмурад Реджепов возможно не отправился бы в тюремную камеру, не получил 17 лет колонии, и не умер бы, всеми забытый, за колючей проволкой.

Почему-то вспомнилась эта печальная история, когда на минувшей неделе начали разгонять фейк про кончину президента России Владимира Путина. На самом-то деле Путин жив и вполне бодр. А если случится непоправимое, вряд ли кто решится скрывать эту скорбную весть. Потому что все чересчур хорошо помнят судьбу генерал-лейтенанта Акмурада Реджепова.

Источник: Ирек Муртазин


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