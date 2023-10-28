 

Илон Маск объявил о планах превратить социальную сеть “X” в онлайн-платформу для знакомств и цифровой банк к 2024 году

28.10.2023, 11:55, Разное
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Американский предприниматель Илон Маск, основатель и глава SpaceX и Tesla, готовит большие изменения для своей социальной сети “X” (бывшей “Twitter”). Согласно информации, опубликованной на новостном портале Business Insider и основанной на результатах собрания руководства компании “X”, Маск планирует превратить платформу в полноценный сайт для знакомств и одновременно развить ее в цифровой банк к 2024 году.

На собрании, в котором приняли участие Илон Маск и генеральный директор компании “X” Линда Яккарино, предприниматель озвучил амбициозные планы, но конкретные детали трансформации пока не раскрывал. Пользователи “X” ожидают существенных изменений в будущем.

Следует отметить, что ранее Илон Маск уже объявил о планах внедрить аудио- и видеозвонки на платформе “X”, но в настоящее время эта функция доступна лишь пользователям iOS. Это позволит им общаться по видео и аудио с теми, на кого они подписаны. Таким образом, “X” продолжает расширять свои функциональные возможности.


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