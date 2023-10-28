Вернувшийся на ТВ Пирцхалава угодил в скандал: Бросил отца в воде!

На этой неделе на телеканале ТВ-3 стартует юбилейный проект “Последний герой”, участие в котором принимают звездные персоны и их родственники. Ираклий Пирцхалава взял на шоу своего 67-летнего отца, известного в Грузии врача. Однако певец почему-то не поспешил прийти к нему на помощь, когда тот явно столкнулся с определенными проблемами при заплыве на остров.

Экстрасенс Фатима Хадуева, которая также принимает участие в проекте, тут же выразила свое негодование и набросилась на Ираклия Пирцхалаву с упреками. Мол, тот просто бросил едва умеющего плавать отца в воде. Так, дочери Хадуевой пришлось специально отплывать от бочки, чтобы помочь папе артиста. Тем не менее примечательно, что сам Ираклий, по всей видимости, в этой ситуации больше заботился о своей репутации и боялся, как бы разборки о его поведении не попали в объектив камеры.

Пирцхалава прокомментировал свой поступок следующим образом. Он стремился как можно скорее добраться до суши, так как считал, что первый попавший на берег получит либо какое-то вознаграждение, либо получит право стать вождем племени. По словам певца, он интересовался тем, что происходит с папой, но его успокаивали, уверяя, что все хорошо и нет поводов для беспокойства.

Экстрасенс Хадуева же восприняла поведение артиста как неподобающее и совершенно недопустимое. По ее мнению, интересоваться самочувствием отца и стараться помочь в любой ситуации – сыновий долг.

Не вызывает никаких сомнений тот факт, что Ираклий Пирцхалава чувствует себя в проекте крайне уверенно. Ведь в 2004 году он уже становился участником “Супер игры”, где соперничал с Жанной Фриске, Николаем Дроздовым, Светой Светиковой и другими звездами.

Что же касается реакции Ираклия Пирцхалавы на реплики Фатимы Хадуевой в свой адрес, то он не стал стесняться в выражениях, ответив ей в дерзкой манере: “Замочим ее на первом голосовании”. Посмотрим, в каждой шутке есть доля…