Институт русского языка РАН рекомендовал называть программистов клавиатурщиками

Орфографическая комиссия Института русского языка имени Виктора Виноградова единогласно поддержала инициативу Профсоюза тружеников IT-сферы о переименовании программистов.

Теперь создателей компьютерных программ рекомендуется называть клавиатурщиками, так как почти вся их работа связана с этим устройством ввода. Переименованиям подвергнутся и некоторые конкретные специальности – так, фронтенд-разработчики станут «витринщиками», а бэкендеры – «заднеконечными».

– Мы должны очистить русский язык от чуждых нам слов, которые не отражают реальное положение вещей. Посудите сами – крановщик управляет краном, учитель учит, а клавиатурщик создает коды на клавиатуре, – рассуждают в профсоюзе. – Вдобавок это слово соответствует современным правилам словообразования… Мы же не говорим «дворник», как было в прошлом веке, в 2023 году мы говорим «метёльщик». Аналогия прямая.

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