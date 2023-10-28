Мнение: Доту 2 в России могут запретить

Совет по развитию спорта предложил заблокировать онлайн-игры, которые не переносят сервера в Россию. Эта идея уже поддержана на самом высшем уровне, так что нас, возможно, ждёт запрет Доты, ЛоЛ, ПУБГ и огромного количества других сетевых игр (ссылка). Я сейчас посмотрел состав этого спортивного совета — ничего неожиданного не увидел. Борцы, боксёры, гандболисты, прочие бывшие спортсмены плюс, разумеется, высокопоставленные чиновники и политики: кажется, вообще никого, кто имел бы хоть малейшее отношение к компьютерным играм. Проще говоря, там заседают люди, которые даже близко не понимают, что именно они сейчас пытаются сломать.

Это старая наша проблема, у нас вообще с молодёжной политикой серьёзный перекос. Та часть молодёжи, которой интересны бокс и борьба, государством окучивается, хотя и с сомнительными результатами с точки зрения патриотизма. Многие спортсмены рассуждают так: «я всю свою жизнь посвятил спорту, и если враги запретили русским выступать на соревнованиях, то не бросать же мне карьеру? Лучше брошу Россию, чтобы не терять 10 лет тренировок». Среди киберспортсменов, конечно, тоже есть конченые космополиты, но вот в чём разница: киберспорт государство в лучшем случае терпит, а спорт обычный — щедрейшим образом финансирует из казны.

Так вот, сильная часть молодёжи, которая любит бегать, прыгать и бить по лицу, у государства на положении любимых питомцев. А умная часть молодёжи — которая предпочитает смотреть аниме и играть в видеоигры — чувствует себя на этом празднике жизни чужой. Что закономерным образом выражается в протестных настроениях, в ощущении «мы здесь чужие», в желании уехать «из этой страны» и, разумеется, в некритичной любви к тем самым западным ценностям, засильем которых так фальшиво возмущаются некоторые профессиональные патриоты.

Ну серьёзно, государство вырывает из рук школьника книжку с его любимым аниме, бросает в грязь и наступает кирзовым сапогом. А потом такое удивлённо: «ой, почему же подростки пособников США слушают? Попробую-ка я следующий раз ещё и ремнём по заднице пройтись, тогда-то точно всю дурь из головы выбью!».

Вот сейчас у нас собираются заставить иностранцев перевести игровые сервера в Россию. Однако у Доты, например, игровых серверов в России нет, так как Гейб Ньюэлл, владелец игры, живёт в Соединённых Штатах, которые ввели против нас санкции. При этом в Доте нет ровным счётом ничего русофобского, и сам Ньюэлл тоже не русофоб — санкции он соблюдает по самому минимуму, делая вид, будто не замечает, как игроки из России их обходят. Повесточка в Доте отсутствует, что для 2023 года само по себе достойно уважения. Если быть более точным, то в игре есть 123 играбельных героя, из них двое — радужные, однако если вы специально не полезете гуглить, вы в жизни не догадаетесь, какие именно. В общем, игра ни с какой стороны не противоречит умеренным традиционным ценностям.

Вместе с тем, полагаю, заставить Гейба Ньюэлла открыть игровые сервера в России не выйдет. Потому что для этого ему пришлось бы заключать договора с российскими провайдерами, переводить им деньги, всячески взаимодействовать с русскими. Слишком токсично для американца. А сделать незаметно не получится — наши соседи точно поднимут визг. Скорее всего, мистер Ньюэлл решит пожертвовать российской аудиторией, тем более что он мультимиллиардер, а Дота — всего лишь один из его многочисленных проектов. При этом, напомню:

1. Дота — главная киберспортивная дисциплина современного мира.

2. Дота очень популярна в России.

3. Русские команды регулярно выигрывают чемпионаты по Доте.

Аналогичным образом россияне лишатся Лиги Легенд, так как управляет игрой американская компания, хоть и принадлежащая китайцам. Лишатся Контры. Лишатся сингапурского ПУБГ. И лишатся ещё огромного количества игр поменьше, владельцы которых даже думать не будут про обход санкций, так как мы для них не особенно важны.

Как вы понимаете, глобальные планы в духе «запретим иностранные игры» поднимаются на самый верх российской пирамиды власти не сами собой. Я могу предположить, что где-то за кадром к участникам совета подходили представители какой-нибудь игры про танки с таким предложением: «давайте развивать отечественное, запрещайте наших иностранных конкурентов, всё будет нормально, игроки переключатся на нашу патриотичную игру». А так как участники Совета или не играют вообще, или играют как раз в танки, которые хорошо ложатся на их характер, идея показалась им хорошей.

Проблема в том, что игры — не взаимозаменяемы.

Вообразите увлечённого любителя бриджа, который вот уже 20 лет по субботам ходит в карточный клуб, чтобы проводить там день за своей любимой игрой. Зайдя очередной раз в помещение, он с недоумением видит широкоплечих ребят с простыми лицами, которые снимают медали с грамотами со стен и ссыпают книги из шкафов в большие мусорные мешки. Подойдя к недоумевающему посетителю и сплюнув на пол, один из новых распорядителей спрашивает:

— Шахматист?

— Нет, бриджист.

— Британская дрянь. Всё, забудь, запрещён твой бридж, нам эти ваши робберы-грабители не нужны. Теперь по субботам вместо соревнований по бриджу будет турнир по игре в очко. Записываться там, пиво покупать там. Вступительный взнос 5 тысяч рублей. Сдавать мне.

— А что же шахматисты?

— Шахматы тоже запрещены, пропаганда милитаризма. Теперь вместо шахмат нарды. Вон в той комнате, после вырезателей матрёшек. Турнир завтра, вступительный взнос 5 тысяч рублей. Сдавать мне.

— Погодите, каких вырезателей матрёшек? Там же раньше был клуб любителей Вархаммера, они свои фигурки красили…

— Ну а теперь матрёшки вырезают. А то сидели взрослые мужики, маялись детской ерундой, краску нюхали… смотреть противно было. Нож по дереву добывай где хочешь, у меня нет, а берёзу для матрёшек я тебе продам. Как понадобится, подходи.

Повторю ещё раз, игры не одинаковые. Вы не можете сказать заядлому игроку в Доту, чтобы тот заменил Доту на условные Танки. Во-первых, Дота — интеллектуальная игра, а Танки — игра донатная. Это два принципиально разных жанра, которые привлекают принципиально разных игроков. Достаточно сказать, что Дота — это 120 героев, 450 способностей и сотни предметов, и всю эту базу надо освоить, чтобы хотя бы на начальном уровне освоиться в игре. Танки — это ярмарка тщеславия, донат, продажа игровых достижений за реальные деньги. Принципиально другой жанр, который, кстати, многие эксперты по компьютерным играм предлагают запретить, и который в Китае действительно потихоньку запрещают.

Во-вторых, подобное предложение в принципе аморально — нельзя отбирать увлечения у людей, если на то нет крайне веских объективных причин. Вы не можете вот так просто сказать человеку: «мы решили, что собак в городе держать больше нельзя, поэтому неси свою псину на усыпление, а вместо неё можешь завести кошку или хомяка». Точнее, можете, если у вас достаточно власти, и вы можете даже наладить систему приёма доносов, чтобы вычислять скрывающихся собачников. Однако на вашем рейтинге это отразится самым негативным образом.

Компьютерные игры сейчас популярнее, чем музыка, спорт, кино и телевидение. Люди проводят в играх много времени, люди тратят на них много денег. Это очень важная часть жизни россиян. Поэтому я надеюсь, что бывшие спортсмены из совета по физкультуре в ближайшее время попытаются продавить свою инициативу до щелчка, то есть действительно запретить несколько популярных сетевых игр. После этого следует ожидать или повторения «детского майдана» марта 2017, который был вызван аналогичным пренебрежением к молодёжи, или как минимум резкой просадки рейтинга власти. Так как скоро в России выборы, и власти замеряют настроения в обществе постоянно, эту просадку заметят.

Напоследок коротко замечу, что протекционизм — это хорошо и правильно, свой рынок надо защищать, в том числе и запретительными пошлинами на иностранные товары. Однако видеоигры несколько отличаются от автомобилей. Во-первых, для развития этой отрасли надо думать, а не прыгать: «тащить и не пущать» от людей, которые мышку держат двумя руками, принесут только вред. Во-вторых, любимая сетевая игра — это не сорт пива и не марка автомобиля, её нельзя вот так просто заменить на что-то другое, даже если бы это что-то другое в наличии у нас и было. Отличный способ нажить себе убеждённого врага на ровном месте — запретить обывателю заходить в любимую игру, в которой он провёл уже несколько тысяч часов.