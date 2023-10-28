Врач назвала причины дневной сонливости

Сильную дневную сонливость могут ощущать люди с болезнями сердца и щитовидной железы, диабетом и психическими расстройствами, отмечает сомнолог Дарья Лебедева.

По словам специалиста, дневная сонливость не всегда является признаком патологии. Она может быть вызвана различными факторами, такими как пасмурная погода, прием пищи, смена часовых поясов и нахождение в душном помещении. Также она может возникать, когда организм восстанавливается после болезни или стресса.

Она отмечает, что непатологическая сонливость обычно исчезает, когда устраняется фактор, вызывающий её.

Однако Лебедева предупреждает, что сильная дневная сонливость может быть признаком различных патологий, включая апноэ (кратковременные задержки дыхания во время сна), сердечно-сосудистые болезни, железодефицитную анемию, болезнь Паркинсона, заболевания щитовидной железы, диабет, депрессию, невроз и другие психические расстройства.

Сомнолог также указывает, что некоторые лекарства, такие как препараты против аллергии, антидепрессанты, противовирусные и антибактериальные препараты, могут вызывать сонливость.

Если у вас возникает патологическая дневная сонливость, следует обратиться к врачу.