 

Высказала все, что думает: какое сообщение Королева отправила Николаеву

28.10.2023, 10:35, Разное
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Хит “Императрица”, созданный Игорем Николаевым и исполненный Ириной Аллегровой, зазвучал по-новому. Шлягер перепела 26-летняя вокалистка Люся Чеботина, чем навлекла на себя гнев любителей оригинальной композиции. В Сети пишут, что песня в современной обработке звучит неинтересно и пресно. К критике присоединилась и Наташа Королева.

50-летняя певица отправила экс-супругу сообщение – оставила комментарий под публикацией Игоря Николаева о новой версии “Императрицы”. Наташа Королева высказала все, что думает о кавере нашумевшего в конце девяностых хита. “Странный кавер на культовую песню Хотелось бы оригинальной мелодии, в ней вся фишка хита придумана любимым автором!”, – написала бывшая жена композитора.

Вскоре Игорь Николаев отреагировал на сообщение Наташи Королевой. Певец признался, что ему нравится новый вариант “Императрицы”. Мол, сейчас такое время – меньше драмы и больше драйва. По мнению музыканта, такое творение оценила бы и Ирина Аллегрова.

Напомним, песня “Императрица” в исполнении Ирины Аллегровой была записана в 1995 году и издана на носителе через два года. Игорь Николаев – автор и музыки, и слов. К слову, в те времена везде звучали и другие песни, написанные композитором, в том числе в исполнении Наташи Королевой.


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