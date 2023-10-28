Валерий Соловей провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента России

Политолог Валерий Соловей возглавил Россию после сообщения о смерти президента Владимира Путина в Telegram-канале «Генерал СВР».

О своем самоназначении бывший профессор МГИМО объявил в в социальной сети X (бывший Twitter).

– Человек, похожий на президента России, которого всем показывают по телевизору, это двойник, а значит – не настоящий президент. Его никто не выбирал и у него нет никаких легитимных полномочий. Я тоже внешне похож на Путина, а следовательно могу возглавить страну, – написал врио президента.

Первым своим указом на посту главы государства Валерий Соловей исключил себя из реестра иностранных агентов, чтобы в конце каждого президентского распоряжения не писать: «Настоящий материал (информация) произведен, распространен и (или) направлен иностранным агентом Соловьем Валерием Дмитриевичем либо касается деятельности иностранного агента Соловья Валерия Дмитриевича. 18+».

В ближайшее время Валерий Соловей пройдет процедуру инициации на должность президента России. Обряд «33 воробья» проведет якутский шаман Александр Габышев на вершине Эльбруса. После официального вступления в должность новый президент России намерен объявить о досрочных президентских выборах. Ожидается, что в них примут участие Геннадий Зюганов, Алексей Явлинский и Алексей Навальный. До выборов также будет допущен Владимир Васильевич Пунин — действующий двойник Владимира Путина.

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