 

В SamMobile рассказали, что смартфоны на Android в 2025 году подорожают из-за чипа

28.10.2023, 8:25, Разное
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Аналитики прогнозируют, что смартфоны на базе Android подорожают в 2025 году из-за высокой стоимости нового процессора Snapdragon 8 Gen 4, выпущенного компанией Qualcomm. Информацию пишет издание SamMobile.

Согласно информации, цена этого чипа будет установлена на рекордно высоком уровне, что неминуемо повлияет на цены смартфонов. Первые устройства, использующие Snapdragon 8 Gen 4, ожидаются на рынке уже в начале 2025 года. Среди смартфонов, подверженных подорожанию, можно выделить серии Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7, OnePlus 13, Xiaomi 15 и другие.

Важно отметить, что технологическая компания Xiaomi недавно представила новые флагманские смартфоны серии 14, проведя большую презентацию в Китае. Это событие также может повлиять на динамику цен на рынке смартфонов.


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