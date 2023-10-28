РФ остаётся мировым лидером на рынке пшеницы

Несмотря на западные санкции, РФ продолжает доминировать на мировом рынке зерна, пишет La Nouvelle Tribune. Как передаёт издание, этому способствуют рекордные урожаи и устойчивость российского сельского хозяйства.



AP

Россия сохраняет доминирующее положение в мировой торговле пшеницей, оставаясь крупнейшим экспортёром, пишет La Nouvelle Tribune. Статистика за предыдущие годы показала, что страна экспортировала около 45 миллионов тонн пшеницы в 2022—2023 сельскохозяйственном году. Этот успех стал возможен благодаря массовому производству зерна, которое в 2020 году достигло примерно 85 миллионов метрических тонн, что на 14,8% больше, чем в предыдущем году, пишет издание.

Прогнозы на 2023—2024 сельскохозяйственный год также оптимистичны, и этот факт отражает устойчивость РФ в отрасли, отмечается в статье. Ожидается, что в текущем году общий урожай составит 140 миллионов тонн. Этот показатель станет вторым по величине в истории страны, что демонстрирует способность РФ поддерживать высокий уровень производства.

«Эти впечатляющие цифры не только отражают устойчивость российского сельского хозяйства, но и укрепляют позиции страны в качестве мирового лидера по экспорту пшеницы», — констатирует издание.

Показатели РФ на мировом рынке пшеницы не только имеют решающее значение для её экономики — особенно с учётом санкций, введённых Западом, — но и играют жизненно важную роль в глобальной продовольственной безопасности. Основные покупатели российской пшеницы, в первую очередь Египет, в значительной степени зависят от этого импорта для удовлетворения потребностей своего населения в продовольствии, поясняет автор статьи.

Прогнозы Министерства сельского хозяйства России, подтверждённые высокопоставленными чиновниками, свидетельствуют о стремлении страны сохранить и даже увеличить свои экспортные квоты на пшеницу. Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев недавно объявил о пересмотре прогноза урожая зерновых в 2023 году в сторону повышения до 135 миллионов тонн, из которых 90 миллионов тонн составит урожай пшеницы. Это увеличение, несомненно, поддержит экспортные цели страны, замечает La Nouvelle Tribune.

«С рекордными урожаями и оптимистичными прогнозами РФ уверенно продолжает доминировать на мировом рынке пшеницы, подтверждая тем самым свой статус ведущего мирового экспортёра в этой важнейшей области», — заключает издание.

Россия остаётся мировым лидером на рынке пшеницы.

Россия сохраняет доминирующее положение в мировой торговле пшеницей, оставаясь крупнейшим экспортёром, пишет La Nouvelle Tribune. В текущем сельскохозяйственном году урожай зерна в стране стал вторым по величине за всю историю.

Прогнозы на 2023—2024 сельскохозяйственный год также оптимистичны, и этот факт отражает устойчивость РФ в отрасли, отмечается в статье.

При этом показатели РФ на мировом рынке пшеницы не только имеют решающее значение для её экономики — особенно с учётом санкций, введённых Западом, — но и играют жизненно важную роль в глобальной продовольственной безопасности.

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