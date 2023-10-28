Спецдокладчик ООН по РФ: россияне не могут быть «коллективно виноваты» в происходящем

После полномасштабного вторжения России в Украину ситуация с правами человека в России значительно ухудшилась.

Об этом в своем отчете рассказала Специальный докладчик по вопросу о положении в области прав человека в России Мариана Кацарова. Она приступила к работе в мае этого года и несколько месяцев изучала положение гражданского общества, оппозиционеров, политических активистов и журналистов в РФ. На этой неделе она представила свой доклад в Генассамблее ООН. В эксклюзивном интервью Службе новостей ООН Кацарова рассказала о своих выводах.

Мариана Кацарова – первый независимый Спецдокладчик ООН по правам человека в России. Само существование этой должности беспрецедентно. Решение о ее назначении в октябре 2022 года принял Совет ООН по правам человека (СПЧ).

– Уникально уже то, что впервые крупную страну, одну из “большой пятерки” постоянных членов Совета Безопасности, решили мониторить ее коллеги по Совету по правам человека, создав в прошлом году мандат Специального докладчика по вопросам ситуации с правами человека, – сказал Кацарова.

Доклад, представленный сначала в СПЧ, а на этой неделе и в Генассамблее ООН, – первый отчет Кацаровой в должности Спецдокладчика по России. Доступ в страну Кацаровой был закрыт, однако это не помешало ей собрать информацию почти из 200 источников как внутри России, так и за ее пределами. Она встречалась с правозащитниками лично, общалась с ними по телефону и в интернете.

В докладе подробно описывается ситуация в сфере прав человека, которая, по словам Кацаровой, начала ухудшаться еще 20 лет назад.

– Она постепенно ухудшалась в течение последних 20 лет, начиная с двух чеченских войн, а затем, после полномасштабного вооруженного нападения на Украину со стороны Российской Федерации в феврале прошлого года ситуация с правами человека ухудшилась резко, – говорит Кацарова.

– И, к сожалению, я могу сказать, что главный, действительно прискорбный и трагический вывод заключается в том, что гражданское пространство в Российской Федерации полностью разрушено. Не существует функционирующих независимых СМИ, вы знаете, в основном правозащитные организации гражданского общества были вынуждены закрыться, – добавляет она.

Кацарова сообщает о массовых арестах выступавших против войны демонстрантов, о пытках задержанных активистов и оппозиционеров, о преследованиях адвокатов, которые их защищают. По ее словам, ситуация в России – критическая, и поэтому власти страны должны поддержать работу Спецдокладчика.

– Я надеюсь, что российские власти передумают и начнут общаться со мной в рамках моего мандата, потому что я была назначена для того, чтобы помогать властям, как и любой другой специальный докладчик Организации Объединенных Наций. Мы здесь, чтобы в первую очередь помочь правительству защищать права человека своего народа, проводить реформы, мы здесь, чтобы советовать, предлагать независимый взгляд со стороны на ситуацию с правами человека, которая заслуживает внимания, – сказала Кацарова.

Она выразила надежду, что власти РФ позволят ей приехать с визитом в страну. Спецдокладчица, со своей стороны, готова общаться не только с представителями гражданского общества, но и с правительственными чиновниками и должностными лицами, работающими в системе правосудия.

– Я также обратилась к Уполномоченной по правам человека госпоже Москальковой. Этот механизм существует отдельно от правительства, и я предложила ей предоставить информацию для моего доклада, потому что она занимает должность омбудсмена по правам человека, российский народ может к ней обращаться со своими жалобами. К сожалению, она не ответила, – рассказала Кацарова.

Кацарова, подчеркнула, что, учитывая многочисленные случаи преследования работников СМИ, правозащитников и адвокатов, в стране сформировалась атмосфера страха, из-за которой граждане боятся высказывать свое мнение, в частности касающееся войны. По оценкам эксперта, далеко не все в России поддерживают вторжение в Украину.

– Когда вы живете в таком обществе, особенно если вы не из больших городов, конечно, вы очень боитесь выражать свое истинное мнение. Я не верю, что все русские люди поддерживают какую-либо войну, и особенно войну в Украине. Не забывайте, что многие россияне на самом деле связаны со многими украинцами родственными связями. Есть смешанные браки. Многие украинцы до войны работали в России, – напомнила Кацарова.

Быть россиянином сегодня очень не просто, считает Спецдокладчица, и меры западных стран, направленные на изоляцию граждан РФ, только играют на руку российской пропаганде.

– [Россиянам] трудно путешествовать, посещать страны. Я говорила представителям других государств, Евросоюза и западных правительств, что они должны изменить эту политику, потому что они фактически изолируют русских людей, лишают студенческих прав российских и белорусских студентов, и, если уж на то пошло, это только изолирует народ и служит пропаганде правительства, а пропаганда говорит русскому народу: “коллективному Западу вы не нравитесь, потому что вы граждане России”, – объясняет Кацарова.

По словам Спецдокладчицы, часть ее работы – служить российскому народу, дать ему возможность быть услышанным в условиях всеобщей изоляции. Она напомнила, что многие россияне покинули страну, в том числе с тем, чтобы избежать либо мобилизации, либо преследований по идеологическим и политическим мотивам, и правительства стран, в которых эти россияне осели, должны оказывать им поддержку.

– В международном праве нет такого понятия, как коллективная вина. Нации не виноваты. Отдельные лица виновны в нарушениях прав человека, государственные чиновники могут быть виновны в приказах о насилии или совершении преступлений, а также в нарушениях прав человека. Но нации, люди не могут быть ни в чем коллективно виноваты, – подчеркнула Кацарова.

Она добавила, что то же самое касается и русского языка:

– Языки ни в чем не виноваты, так же, как и деятели культуры, которые на них пишут или говорят.