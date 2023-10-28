Рейтинг Байдена падает вслед за расколом среди демократов в отношении Израиля

С начала войны между Израилем и ХАМАС рейтинг одобрения Бадена среди демократов упал на 11% и сравнялся с показателем на начало его президентства, приводит NewsNation результаты опроса Gallup. Причиной послужил раскол между политикой президента и взглядами молодых, более прогрессивных демократов, которые за 10 лет стали намного больше симпатизировать палестинцам.

НИК СМИТ, ведущий NewsNation: Только за последние недели поддержка Байдена демократами резко сократилась. В то время как война между Израилем и ХАМАС вышла на первый план, лишь 75 процентов демократов поддерживают президента, в то время как в прошлом месяце их было 86 процентов. Что касается избирателей в целом, рейтинг одобрения президента Байдена упал до 37 процентов — рекордно низкого показателя.

Давайте послушаем колумниста The Hill в Белом доме Найла Стэнедж. Найл, помогите мне проанализировать эти цифры. Согласно опросу Gallup, поддержка президента Байдена демократами находится на самом низком уровне с его победы на выборах. В марте в ходе такого же опроса выяснилось, что демократы симпатизируют палестинцам намного больше, чем израильтянам: 49 процентов против 38 процентов. Существенная разница по сравнению с 2001 годом, когда Израиль поддерживало большинство. Есть ли связь между этим фактом и недавним падением рейтинга, или здесь играют роль другие факторы?

НАЙАЛ СТЭНЕДЖ, колумнист The Hill в Белом доме: Думаю, в основном это связано как раз с тем вопросом, о котором вы упомянули, Ник. И я думаю, что это любопытный вопрос, потому что даёт наглядный пример того, как пересекаются внешняя политика и внутренняя политика США.

На протяжении более длительного промежутка времени можно наблюдать, как более молодые, более прогрессивные и левые демократы всё больше симпатизируют палестинцам. Так что дело не только в отличном от президента Байдена мнении. Их взгляд на этот конфликт принципиально отличается. Для президента Байдена он означает поддержку американского союзника, помощь демократическому государству, которое окружено враждебными странами и пережило ужасное нападение. Прогрессивные демократы видят его совсем не так. Они говорят о том, что Израиль десятилетиями оккупировал Западный берег реки Иордан, что, в конце концов, нарушает международное право. Также они говорят о продолжительной дискриминации палестинцев, которую осудил ряд международных организаций по правам человека.

Таким образом, полностью отличается взгляд на этот широкомасштабный конфликт. Я думаю, именно раскол (среди демократов. — ИноТВ) подпитывает падение рейтинга Байдена.

Дата выхода в эфир 27 октября 2023 года.

—