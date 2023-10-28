Он такой не один. Что стало с популярным артистом в отрыве от России?

Как известно, в прошлом году многие знаменитости решили покинуть Россию. Причина такого решения известна каждому. Правда, если некоторые звезды покинули Родину и хранили молчание, то большинство стали поливать грязью страну, которая все это время их кормила.

Примером такого человека служит Максим Покровский*. Широкую известность он получил благодаря рок-группе “Ногу свело!”. Он писал музыку для многих звезд эстрады. Песня “Тянет сердце руки” Аллы Пугачевой была создана музыкантом и его близким другом.

Сейчас артист живет в Риге. Правда, спокойно ему таки не живется даже заграницей. Стоит отметить, что он такой не один. Полтора года он критикует родную страну в разных видео и интервью. Телеканал “360” рассказал, что стало с популярным артистом в отрыве от России.

По всей видимости, отъезд за границу сильно ударил по материальной составляющей музыканта. В этом он вновь винит страну, которая все это время кормила его. На днях заявил заявил, что Рига — прекрасный город, но со шрамами советской эстетики. Правда, то же самое он видел и в Вильнюсе, и в Таллине.

Стоит отметить, что, по данным RT, в Российской Федерации в качестве иностранных агентов признано порядка 700 физлиц и юрлиц. Как сообщает Царьград, из реестра иноагентов на днях было исключено 64 человека.

Ранее “Дни.ру” писали, что неизвестный обстрелял основателя рок-группы “Ногу свело!” в Москве.

*Признан в России иноагентом