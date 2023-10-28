Мнение: О переходе к полномасштабной войне… Спецоперация — всё?



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Что ж, этого и следовало ожидать. Военные, получив в своё распоряжение более чем 300-тысячный армейский кулак таки додавили высшее политическое руководство. Которое, впрочем, и само было не против оказаться «продавленным» на более масштабные и решительные действия. Их давно уже требовала разгневанная общественность, считавшая нынешний формат совершенно недостаточным.

И вот — началось…

Ночное небо озарили сотни вспышек разрывов. Атака последовала одновременно с воздуха, суши и даже с моря. По оценкам мировых СМИ, это беспрецедентные по силе и мощи удары с самого начала конфликта. И сухопутные войска также перешли в движение.

Так Израиль начал новую фазу войны с ХАМАС, обозвав её, впрочем, «расширением наземных операций». Но многие в мире считают, что это всего лишь эвфемизм для слова из пяти букв, а все эти лингвистические манёвры обусловлены чисто политическими причинами.

В общем, вечером 27 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о том, что расширяет наземные операции в секторе Газа. Как сообщил представитель ЦАХАЛа Даниэль Хагари, «в последние часы армия увеличила темп атак в секторе Газа», нанося удары «по подземным целям и террористической инфраструктуре». «В продолжение наступательной деятельности, которую мы проводили в последние несколько дней, сегодня вечером сухопутные войска расширяют масштабы сухопутной операции», — написал он в соцсети X (бывший Twitter). Правда, чуть позже в интервью телеканалу ABC представитель израильской армии Питер Лернер прояснил, что расширенная сухопутная операция всё же не тождественна официальной наземной операции, которую ранее анонсировало руководство Израиля.

Однако вполне уместно говорить о начале её нового этапа, продолжение которого всё же может вылиться в полномасштабную войну. А может, и уже вылилось: ХАМАС заявил спустя несколько часов, что готов противостоять израильским атакам «в полную силу» после того, как боевики организации вступили в столкновения с ЦАХПЛ в районах вблизи границы с Израилем в секторе Газа.

В свою очередь, в пресс-службе ЦАХАЛа отметили, что в последние дни израильские сухопутные силы провели в секторе Газа несколько «целенаправленных рейдов» с тем, чтобы подготовить почву для следующих этапов боевых действий. При этом СМИ, ссылаясь на очевидцев в секторе, сообщали, что в ночь с 27 на 28 октября Израиль нанёс по анклаву наиболее массированные удары с начала войны, а на границе с сектором замечены израильские танки и артиллерия. В самом анклаве отключен интернет, так что сообщения оттуда идут с большим запозданием. Меж тем телеканал Sky News Arabia передал в эфир, что израильские танки движутся у границы северной части сектора Газа.

Можно сказать, к этому всё и шло. На протяжении последних трёх недель ЦАХАЛ наносила регулярные авиаудары по сектору Газа в ответ на террористическую атаку 7 октября. Их следствием, согласно свежим данным #ООН стало повреждение или полное уничтожение 45% жилых построек в Газе. В последние дни Израиль перешёл к ещё более решительным действиям. В ночь с 25 на 26 октября израильские военные организовали крупнейший за все время танковый рейд, продвинувшись на километр вглубь анклава. Как сообщили в ЦАХАЛ, бронетанковая операция была подготовкой к «последующим этапам боевых действий». Они и последовали.

Так что израильская «спецоперация» перешла в полномасштабную войну?

Или ещё есть, куда нарастить масштаб?

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