 

Достойная смена эстрадным ветеранам: “Детская новая волна” назвала новых звезд

28.10.2023, 4:43, Разное
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Режиссером конкурса все 16 лет является Александр Ревзин. При выборе песен для конкурсной программы финалисты прислушиваются к мнению режиссера и музыкального продюсера Анастасии Мухиной.

Всего при подготовке к “Детской Новой волне” было задействовано более 500 человек. Выступления юных дарований оценивало жюри, в состав которого вошли: народная артистка России Валерия, заслуженный артист Республики Беларусь Руслан Алехно, певица, финалистка “Фабрики звезд-5” Юлианна Караулова, популярный певец Александр Панайотов, участница конкурса “Евровидение – 2004” Юлия Савичева.

После подведения итогов работы жюри стали известны имена победителей: Первое место – Кирилл Усов (в подарок получил цифровое пианино), Второе место – Шандар Силантьев (в подарок получил студийный комплект звукозаписи), Третье место – Всеволод Буданцев (в подарок получил радиосистему с вокальным микрофоном).

Все они – достойная смена эстрадным ветеранам.

Каждому победителю вручен Приз “Хрустальная волна”. Также обладатель первого места получил специальный приз от Госкорпорации Ростех и холдинга “Вертолеты России” – сертификат на пилотирование вертолетом в авиационном тренажере-симуляторе.

“Мы убеждены, что победа во Всероссийском вокальном конкурсе – это результат большого труда и упорства, которое заслуживает особой награды. Почувствовать себя покорителем неба – мечта многих детей. Наш приз победителю – полет на современном авиатре­нажере – воплотит это желание в жизнь”, – сказала директор по коммуникациям Госкорпорации Ростех Екатерина Баранова.

Указом Президента РФ Владимира Владимировича Путина 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника. Его главная миссия – подчеркнуть престиж и особый статус одной из важнейших профессий. На церемонии награждения конкурса от имени Министерства просвещения РФ были вручены благодарственные грамоты педагогам участников “Детской Новой волны”, а также путевки в МДЦ “Артек” всем конкурсантам.

Эфир конкурса – на телеканале НТВ.


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