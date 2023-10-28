 

В Швеции был полностью оправдан обвиняемый в шпионаже россиянин

28.10.2023, 4:34, Новости дня
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Стокгольмский окружной суд полностью оправдал обвиняемого в незаконной разведывательной деятельности российского предпринимателя, проживающего в Швеции. Об этом пишет издание Samnytt со ссылкой на публикацию решения судебной инстанции. Мужчина почти год находился под арестом после впечатляющего задержания шведским спецназом на собственной вилле с применением вертолёта и взламыванием дверей и окон.


AP

60-летний россиянин, обвинённый в грубой незаконной разведывательной деятельности против Швеции и США, оправдан по всем пунктам обвинения, пишет Samnytt. 

Согласно обвинительному заключению, россиянин, среди прочего, использовал вымышленные личности и «мошеннические средства» для приобретения технического оборудования, которое затем было контрабандой переправлено в Россию. Речь идёт о западных технологиях, «необходимых российской армии», но которые российские военные не могут заполучить на открытом рынке из-за санкций и экспортных ограничений, пишет Samnytt.

Кроме того, обвинительная сторона не смогла доказать попытки обвиняемого получить секретную информацию, касающуюся Швеции и США, с целью совершения «шпионажа», что, согласно шведскому законодательству, является обязательным условием для того, чтобы быть осужденным за грубую незаконную разведывательную деятельность, отмечает автор статьи.
  

Окружной суд Стокгольма согласился с доводами обвинения в том, что россиянин, являющийся гражданином Швеции с 2012 года, «во многом действовал так, как утверждал прокурор». Однако экспорт технологий в Россию таким способом не считается «незаконной разведывательной деятельностью». В решении суда говорится о том, что мужчина «заказывал и иным образом участвовал» в поставках технологической продукции в Россию, не нарушая стандартные процедуры при заказе товара. Поскольку экспортный бизнес россиянина не был незаконным, у суда «не было оснований для дальнейшего изучения» дела обвиняемого, и мужчина был освобождён.

Издание напоминает, что россиянин был арестован вместе со своей женой на принадлежащей им вилле в пригороде Стокгольма в ноябре прошлого года в ходе впечатляющей полицейской операции, проведённой шведскими силовиками. Для задержания россиян в их доме оперативники спецназа спустились с вертолёта, выломали двери и разбили несколько окон.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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