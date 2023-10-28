 

Собянин: Москва предоставит площадку ВДНХ для проведения выставки “Россия”

28.10.2023, 3:31, Новости дня
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В Москве с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024-го пройдет выставка-форум “Россия”. Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что ВДНХ – наиболее подходящее место для проведения такого мероприятия.

“Исторически ее выставочное пространство связано с главными достижениями нашей страны”, – написал мэр в своем телеграм-канале.

По его словам, для проведения выставки-форума задействуют 67 объектов на ВДНХ общей площадью 265 тысяч квадратных метров.

Специалисты установили 12 трансформаторных подстанций, проложили 21 километр кабельных линий. Дополнительные энергетические мощности предназначены для мультимедийных экспозиций и подсветки павильонов.

Для удобного передвижения гостей по выставке ввели специальный бесплатный транспорт. К началу мероприятия установили 30 новых остановочных павильонов.

“С 4 ноября по 12 апреля 2024 года регионы, федеральные министерства и крупные госкомпании представят здесь результаты своей работы — все лучшее, что есть в социальной, культурной и других сферах”, – подчеркнул Собянин.

В выставке-форуме “Россия” примут участие 89 субъектов РФ. В рамках мероприятия пройдут дни регионов, деловые недели, фестивали кулинарных традиций, ярмарка и другие события.


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