 

Дрожала и волновалась: чем закончилась встреча с Заворотнюк на публике

28.10.2023, 2:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Широкую популярность артистка получила после выхода нашумевшего сериала “Моя прекрасная няня”. Она была не только талантливой актрисой, но и успешной телеведущей. Она вела такие популярные программы, как “Танцы на льду” и “Танцы со звездами”. Яркая личность и чувство юмора делают Анастасию Заворотнюк любимицей публики.

За плечами актрисы несколько браков. Женское счастье она обрела лишь только с третьим мужем. Они встретились на шоу, где Анастасия Заворотнюк была ведущей. Будущий супруг был участником программы “Танцы на льду”. После встречи звезды уже не смогли расстаться. Так, вот уже на протяжение пятнадцати лет они счастливы вместе.

Правда, в последнее время актриса пропала со всех радаров. Дело в том, что четыре года назад у Анастасии Заворотнюк диагностировали недуг. Она страдает от глиобластомы, которая является самой агрессивной формой опухоли, поэтому звезда не может полностью вылечиться.

Поклонники переживают за свою любимицу. Она перестала выходить на связь, а близкие особо не распространяются о том, что происходит с ней. На днях молодая звезда передачи “Ты супер!” рассказала о том, чем закончилась встреча с Анастасией Заворотнюк.

Несколько лет назад Евгения Власова имела опыт общения со звездой. Анастасия Заворотнюк является ее кумиром. Еще в детстве на съемки музыкального шоу молодую звездочку пришла поддержать ее любимая актриса. По словам девушки, артистка обладает светлой энергией.

“Когда она ко мне подошла и обняла меня, ощутила, как она очень сильно дрожала и волновалась не меньше меня”, – поделилась Евгения Власова.

Ранее “Дни.ру” писали, что попавшие в Сеть фото Заворотнюк встревожили народ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.10 / Мнение: Роботы против насилия в школах, элитные разборки в США и миссия «Ни слова по-русски» 

28.10 / Двойники Сталина подрались у Мавзолея за право сфотографироваться с китайскими туристами

28.10 / Кардиолог Гаглошвили: при густой крови особенно опасно обезвоживание организма

28.10 / Кофе: что будет, если вы от него откажетесь?

28.10 / Профессор Аверков: для сохранения здоровых сосудов нужна физическая активность

28.10 / «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, иначе они восстанут из могил и будут мстить» – найдена полная версия знаменитой фразы Диогена Лаэртского

28.10 / Илон Маск пошутил об американских военных базах вокруг Ирана

28.10 / Новый флагман Realme GT5 Pro: Snapdragon 8 Gen 3 и 1 ТБ памяти

28.10 / “Она себя выжигает” – раскрыта сущность Кристины Асмус

28.10 / “У нас праздник!” недавно родившая жена Прилучного объявила о знаковом событии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика