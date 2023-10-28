От вампира до барби: выбираем наряд на Хэллоуин

Ежегодно 31 октября отмечается международный праздник Хэллоуин. В России относятся к нему неоднозначно. Как пишет Neva.Today, вместо него даже предложили ввести новое торжество — традиционный фестиваль урожая. Ну а пока этого не случилось, все располагает к поиску модных образов для веселого Хэллоуина.

Какой наряд будет более удачным, зависит от внутреннего настроя. Внешний облик должен гармонично подстраиваться под настроение. На торжественной вечеринке будет впечатляюще выглядеть вампир. Чтобы изобразить его, примерьте строгий костюм или плащ с воротником–стойкой. Легкий грим, клыки и контактные линзы красного оттенка однозначно дополнят наряд на Хэллоуин.

Неплохой выбор — амплуа ведьмы. Подойдет практически любое платье, а фишка в аксессуарах. Конусная шляпа, метла и немного грима — простой секрет успеха. Есть и более позитивные варианты персонажей на Хэллоуин, среди них — русалка. Надевайте юбку из пайеток, которая напоминает рыбий хвост, и кроп-топ с элегантным вырезом. А если примерить алый парик, вид будет потрясающим.

Среди максимально женственных нарядов — барби. Гламурная красавица в розовой мини-юбке покорит всех присутствующих на празднике под звонкий стук каблуков.

Ну а если по случаю торжества планируется домашняя вечеринка, стоит обратиться к материалу Пятого канала. Журналисты выяснили, как бюджетно украсить дом на Хэллоуин, и предлагают идеи декора.