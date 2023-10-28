 

Мощный и плотный: Лазарев похвастался на всю Россию

28.10.2023, 1:15, Разное
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Популярный артист начал свою карьеру в музыке ещё в подростковом возрасте. В 2002 году он стал участником популярной российской группы “СМАЙЛ”, с которой выпустил несколько успешных альбомов. Однако в 2005 году он решил начать сольную карьеру и выпустил свой дебютный альбом “Да!”. Песни Сергея Лазарева отличаются эмоциональностью и сильным вокалом.

Помимо музыки, Сергей Лазарев активно развивается на телевидение. В 2015 году он стал ведущим проекта Первого канала “Танцуй!”. А сейчас артист является членом жюри “Ну-ка, все вместе!”. Зрители и участники любят певца за его строгость и искренность.

На днях Сергей Лазарев на всю Россию похвастался новым достоинством. В своем микроблоге он поделился с поклонниками новостью. Он представил долгожданный юбилейный сольный альбом. Он состоит из десяти песен, каждая из которых связана с какой-то человеческой историей, поэтому любой при прослушивание сможет найти что-то свое. На обложке певец выглядит очень мужественно. Как признается артист, новые музыкальные произведения отличаются от того, что он делал раньше.

“Я видел свет” — это мощный и плотный на “музыкальные блокбастеры” поп-альбом, каждый их которых потенциально может стать хитом”, – признался Сергей Лазарев.

Ранее “Дни.ру” писали, что не сдержавшийся Сергей Лазарев объяснил свою ругань.


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