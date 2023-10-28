 

Собянин предупредил москвичей о снеге и гололедице в выходные

28.10.2023, 1:15, Новости дня
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Синоптики прогнозируют сохранение непогоды в Москве в выходные дни. В городе будет идти снег, переходящий в дождь. Из-за перепадов температуры возможно возникновение гололедицы и налипание снега на провода и деревья.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, городские службы работают в режиме повышенной готовности.

“Прошу автомобилистов быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и, по возможности, воздержаться от поездок на личном транспорте”, – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

В столице в ночь на пятницу выпал первый снег. Днем снегопад продолжился. В настоящее время высота снежного покрова составляет шесть сантиметров.

Больше всего снега выпало на юге Москвы и в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Городские службы устраняют последствия непогоды.


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