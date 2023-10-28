“Хочет в Россию” – зачем немецкий сын Сафронова рвется к русским

Никас Степанович является не только талантливым художником, но и плодовитым родителем — живописец породил шестерых сыновей, двое из которых являются гражданами стран Евросоюза. К сожалению, в наши дни из-за некоторых проблем с перелетами Никас Сафронов стал значительно реже видеться с ними — однако не теряет связи.

“Мы тепло общаемся, в этом плане у нас все замечательно”, — подчеркнул художник.

Одного из сыновей ему родила гражданка Германии по имени Катрин. Несмотря на происхождение и иностранное имя (парня зовут Ландин), человек хочет быть верным своим корням — он очень увлечен российской культурой. Хотя живет и работает в одном из австрийских городов. Сейчас Ландин решил всерьез заняться изучением русского языка и хочет использовать для этого так называемый “метод погружения”. Никас Сафронов целиком и полностью поддерживает своего сына.

Логично, что сын знаменитого художника рвется к русским — помимо прочего, у Ландина профессия смежная с отцовской: немец является известным фотографом, очень востребованным среди австрийских изданий. Сейчас мужчина очень хорошо зарабатывает, но вполне возможно, что Никас Сафронов с помощью своих связей поспособствует увеличению доходов сына.

Другого европейского сына художника зовут Стефано, он француз и тоже с большой симпатией отзывается о России. Любопытно, что ни один из сыновей живописца не ощущает в Европе никакой русофобии. Никас Сафронов верит своим детям и уверяет, что простые европейцы не разделяют настроений западных СМИ.