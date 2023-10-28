Раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов

В стремлении к быстрому обогащению не все люди используют легальные способы заработать. Аферисты заинтересованы в получении средств со счетов россиян. Телеканал “360” передает, что раскрыты приемы злоумышленников для кражи денег с банковских вкладов.

Во-первых, мошенники прикрываются порядочными людьми и запрашивают у потенциальных жертв коды из СМС и уведомлений, а также пароли. Увы, порой доверчивые граждане РФ даже ни о чем не подозревают.

Во-вторых, преступники распространяют шпионские программы, которые люди устанавливают на смартфоны и другие гаджеты. Специальные приложения “воруют” данные для входа в банк, что позволяет мошенникам красть деньги с минимальными усилиями.

В-третьих, аферисты взламывают страницы жертвы в соцсетях. А затем они выманивают доступ к банку потерпевшего через его близкое окружение.

И последний, более редкий прием, это подделка документов. Как передает сайт VSE42.RU, злоумышленники делают фальшивые паспорта и доверенности, с которыми приходят в банк за деньгами по вкладам.

Портал RT напоминает, что жертвам финансовых махинаций не стоит сидеть сложа руки. Хотя избежать неприятной ситуации такого рода все же проще, чем ее справедливо разрешить.