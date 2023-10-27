Нужно быть осторожным: пережившего трагедию Билана предупредили об опасности

К счастью, опасность заключается вовсе не в вирусе иммунодефицита, Да, этот вирус весьма часто поражает кошек, но в истории медицины не было зарегистрировано еще ни одного случая передачи от питомцев к человеку. Кроме того, ВИЧ уже много лет, как перестал являться приговором, и науке известно уже несколько случаев полного излечения человек от этого недуга. Тем не менее, другие опасные заболевания люди нередко подхватывают от домашнего человека, рассказал эпидемиолог Пятому каналу. Дима Билан мог подцепить и что-то посерьезнее.

После похорон любимого питомца певец выложил на свою страницу в соцсеть очень трогательное видео с воспоминаниями о покойном коте по имени Соломон. В этом ролике Дима Билан, только что переживший трагедию, не скрывает, что чрезвычайно любил это животное. Врач предупредил его об опасности: когда имеешь с питомцем такую близкую связь, нужно быть осторожным.

Причина очень проста: чаще всего вирусы путем мутации переходят к человеку от животных — и решающую роль здесь играют совпадения в генетическом годе. Так человечество узнало о СПИДе в свое время именно потому, что вирус иммунодефицита передался человеку от одного из наиболее схожего генетически существа, а именно — от шимпанзе.

“С больными животными надо вообще обращаться осторожно. Есть еще множество бактерий и вирусов, которые все-таки могут передаться человеку”, — предупредил эксперт.

По его словам, хозяин Соломона, помимо прочего, мог очень легко подцепить от любимого кота грибок. Да, заражение от домашних животных гораздо менее вероятно, чем от животных диких, однако сейчас Дима Билан должен очень внимательно отнестись к своему самочувствию — в конце концов, чего стоит один только ковид.