 

Мнение: Лишь бы не было войны!

27.10.2023, 22:33, Разное
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Забавная история, что ни говори. ЦБ РФ поднял сегодня ключевую ставку аж на 2% – до 15%. И это при том, что официальная инфляция в стране (по данным самого же Центробанка) – 7%. Вопрос – это как? Как может ключевая ставка, на которую должны ориентироваться все банки при выдаче кредитов, быть ВДВОЕ выше официальной инфляции?

Очевидно, что кто-то врёт. Или инфляция в стране выше примерно раза в 2-3, или Центробанк что-то еще очень сильно недоговаривает.

Хотя, скорее всего, всё очень просто. Набиуллину еще в сентябре вызвали “на ковер” в Кремль и ультимативно потребовали, чтобы она “обеспечила” снижение курса доллара – ни в коем случае не допустила, чтобы он стал трехзначным. Эльвира поупиралась как могла, пыталась что-то там пищать про “экономические показатели” – но ее слушать не стали, а просто “поставили задачу”: чтоб до выборов в марте курс был “пристойный”, а там уж хоть трава не расти.

И вот Центробанк берет под козырек: надо вам курс ниже – подавитесь. Высокая ставка – люди и организации меньше берут кредитов, мультипликативный эффект меньше, меньше денег в обороте, меньше рублей – их “цена” выше, значит, доллар не будет расти. Правда, вместе с этим и ниже экономическая активность в принципе, а население, которое давно живет от кредита до кредита, очень скоро почувствует эффект на своей шкуре, когда кредитов станет меньше, так как банки просто перестанут их выдавать.

Но, видимо, ничего страшного не произойдет. Какая там экономическая активность в стране-изгое, в которой давно уж нет никакой экономики? Два лишних процента ничего не решают. Как говорили наши деды и бабки – “Лишь бы не было войны!”

Хотя, погодите…

Источник: Размышления вольного социолога


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