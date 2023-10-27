 

Выглядит потрясающе: пластический хирург выдал секрет 64-летнего Малинина

27.10.2023, 21:40, Новости дня
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Александр Малинин для своего возраста выглядит потрясающе, отметил пластический хирург Дмитрий Зимин в беседе с порталом “Страсти”. По словам эксперта, своей прекрасно сохранившейся внешности артист обязан нескольким специалистам. Мол, певец наверняка обращается за помощью к косметологам. Например, имел место нитевой лифтинг, полагает собеседник издания. “Присутствует аппаратная косметология”, – сказал Дмитрий, выдав тем самым секрет исполнителя хита “Берега”.

Однако Зимин не может сказать об Александре Малинине как о пациенте пластического хирурга. По мнению специалиста, певец выглядит моложаво в том числе благодаря хорошей наследственности. Дескать, настоящий Дон Жуан. Артист всегда элегантен и ухожен. Понятно, почему поклонницы до сих пор обращают свой взор на 64-летнего исполнителя.

Глядя на Александра Малинина, эксперт выразил уверенность в том, что артист довольно часто посещает стоматолога. У певца сохранилась привлекательная улыбка. Якобы в этом и заключается еще один секрет вокалиста.

Ранее коллега объяснил исчезновение Александра Малинина со сцены. Его слова приводили “Дни.ру”.


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