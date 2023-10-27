 

Мнение: США после России – дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

27.10.2023, 21:30, Разное
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Читатель прислал подборку впечатлений из твиттера русской либералки, переехавшей в США. Как ясно из реплик, дама придерживается строго прозападных взглядов, однако при этом сохраняет достаточно адекватности, чтобы честно описывать происходящее на её глазах. Стоит ли пояснять, что правда о Нью-Йорке оказалась неприятной, и раскрывшую секрет Полишинеля отступницу немедленно начали стыдить, как «путинскую мурзилку»?

Предвосхищая попытки обесценить наблюдения креативной особы — она работает айтишницей, зарабатывает более 1 млн рублей на наши деньги, также у неё есть муж. Вот скриншоты. Осторожно, много матерных слов:

Источник: Место для дискуссий


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