Мнение: США после России – дорогая и опасная, но хорошо разрекламированная клоака

Читатель прислал подборку впечатлений из твиттера русской либералки, переехавшей в США. Как ясно из реплик, дама придерживается строго прозападных взглядов, однако при этом сохраняет достаточно адекватности, чтобы честно описывать происходящее на её глазах. Стоит ли пояснять, что правда о Нью-Йорке оказалась неприятной, и раскрывшую секрет Полишинеля отступницу немедленно начали стыдить, как «путинскую мурзилку»?

Предвосхищая попытки обесценить наблюдения креативной особы — она работает айтишницей, зарабатывает более 1 млн рублей на наши деньги, также у неё есть муж. Вот скриншоты. Осторожно, много матерных слов: