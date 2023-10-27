 

Роскомнадзор запретил поисковикам выдавать сведения о сайте Amazon Web Services

27.10.2023, 20:40, Разное
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Роскомнадзор запретил отечественным поисковым системам выдавать информацию о нескольких зарубежных хостинг-провайдерах, включая Amazon Web Services. Эта информация размещена на официальном сайте регулятора.

Ведомство подчеркнуло, что данное решение было принято из-за того, что указанные компании не соблюдали закон о “приземлении”. Всего было затронуто 11 компаний, включая Hetzner Online GmbH, Network Solutions, LLC, WPEngine, Inc., HostGator.com, LLC, Ionos Inc., DreamHost, LLC, Amazon Web Services, Inc., GoDaddy.com LLC, Bluehost Inc., Kamatera Inc., и DigitalOcean, LLC.

Ранее стало известно, что компания Go Travel Un Limited, владеющая сервисом “Авиасейлс”, также была включена в список зарубежных компаний, которые должны “приземлиться” на территории России.


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