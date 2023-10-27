 

“Шаг в вечность” – Долина может стать легендой при одном условии

27.10.2023, 20:30, Разное
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В середине октября в Москве прошел концерт памяти Юрия Шатунова: сборное выступление знаковых звезд российского шоу-бизнеса собрало полный “Крокус Сити Холл”. Наверное, организаторы мероприятия не планировали этого, но в итоге оно стало поводом для серьезной дискуссии. Все началось с того, что Лариса Долина аккурат после своего выхода на сцену заявила: Шатунов не является легендой.

Слова певицы вызвали жаркие споры, причем как в Сети, так и в прессе. Так музыкальный критик Сергей Соседов в разговоре с изданием “Дни.ру” встал на сторону артистки и заявил, что она совершенно права, и с момента популярности “Ласкового мая” прошло слишком мало времени. Сегодня телеведущий побеседовал с корреспондентом Пятого канала и уточнил свои слова: Лариса Долина, по его мнению, точно так же пока не заслужила статуса легенды.

Соседов подчеркнул, что звезда российского джаза не просто обладает выдающимся голосом, но и пребывает в прекрасной форме, однако подтвердил уже ранее сказанное: в наши дни слово “легенда” стало ярлыком, который очень легко навешивают практически на всех. Критик уверен, что артист не может стать легендой, будучи живым человеком — и Лариса Долина не исключение.

“Легендой артиста и вообще любого человека делает время. Смерть может ускорить. Но, опять-таки, человек […] должен сделать очень много […] для нескольких поколений. Шаг в вечность”, — пояснил свою позицию журналист.

Сергей Соседов не отрицает высокого статуса певицы и отмечает ее недюжинный ум, однако легендой Лариса Долина может стать при одном условии: ее творчество должно оставаться значимым по прошествии минимум нескольких десятков.


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