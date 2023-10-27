Мнение: Неухоженный Лондон, чистая Москва и замена унитаза в Британии

1. На видео, начиная с отметки 6:20, идут кадры из Сохо, торгово-развлекательного района в центре Лондона. Мне кажется, всё же критики Британии несколько сгущают краски. На кадрах мы видим много белых лиц, при этом некоторые пары явно разнополые. Радужные и украинские флаги есть, но стены зданий завешаны ими далеко не сплошняком: несколько флагов на каждый дом плюс пара гирлянд, не более того. Часть прохожих пьяна, это им минус, но с другой стороны, до последней стадии непотребства никто не доходит. Вот вроде бы сидит британец в куче мусора, что-то стекает по асфальту, но всё же одет не в обноски, сидит прямо, смотрит уверенно:



2. В Британии растут проблемы на рынке элитной недвижимости: спрос на неё рухнул, приходится снижать цены. Кримсональтер объясняет, почему (ссылка):



Несколько заметок на полях:

А. Про “высокие процентные ставки” как главную причину дефицита покупателей элитной лондонской недвиги вряд ли можно говорить серьёзно: скажем вежливо, что в процентном соотношении, количество покупателей, которые берут в ипотеку эдвардианские особняки за несколько десятков миллионов долларов – не самое высокое.

Б. Про неблагоприятную “налоговую среду” в Великобритании, если к власти придут лейбористы – издевательство над здравым смыслом, а не объяснение. Лейбористы грозятся поднять “stamp duty” – налог на сделки с недвигой, а это обычно приводит к увеличению спроса (а не падению), ибо покупатели пытаются успеть купить до поднятия налога.

В. А вот про “нехватку международных покупателей” – это выглядит наиболее правдоподобно и логично.

Агентство Блумберг стыдливо замалчивает ответы на вопросы: из какой такой страны (или стран) были эти международные покупатели? Почему они вдруг разлюбили Лондон? Что скрывается под нежным эвфемизмом “политические потрясения”, которые произошли за последние годы…

Русские деньги уже (почти) не текут в Лондонград. Но ведь там были не только русские, но ещё и арабские и китайские деньги (причём вывоз капитала из нефтяного сегмента арабского мира и из КНР – продолжается), и вот этих денег тоже стало резко меньше.

Напрашивается гипотеза, что арабские шейхи и китайские партийные работники – всё-таки не слепые, и запомнили, что произошло с русскими держателями различных британских активов.

Кстати, Дубай (точнее, “Дубайск” или АФО – “Абу-дабийский федеральный округ”) – наслаждается ударными темпами роста цен на элитную недвигу. А элитная недвига в Сочи по некоторым оценкам теперь дороже даже Дубая, и уступает разве, что Монако и Гонконгу.

3. Блогер monetam цитирует юриста Дмитрия Гололобова, проживающего в Британии (ссылка):

Я знаю, что в комментариях к этому посту мне обязательно напишут “Так приезжайте к нам в Россию – у нас все хорошо, чего вам страдать в Лондоне”, но все равно этот пост запощу. <…>

Итак, у нас сломался слив в унитазе. Ну с кем не случалось? Дело то – житейское. Унитаз в добрые советские годы в родительской квартире я чинил абсолютно сам – там были три детальки, проволочка и какой-то всплывающий шарик. Мой квалификации хватало, что бы слив работал, как автомат “Калашникова” – вне зависимости от количества поступающей [органики]. А тут не могу – в унитаз понапихано больше, чем в космический корабль, на котором летал Гагарин. Тут человек нужен, homo sapiens с унитазно-техническим образованиям.

Жена, как опытный в общении с местными сервис-провайдерами менеджер, решительно взялась за дело. Но не тут-то было: она написала в пять сантехнических контор в высокими рейтингами, но ни одна не отозвалась. Вызов сантехника итого занял неделю, которую мы, я извиняюсь, [использовали унитаз] с исключительной осторожностью. В итоге приехал какой-то едва вылупившийся из сантехнического колледжа мальчик, побулькал в унитазе и укоризненно посмотрел на нас. Во взгляде его читался немой вопрос “Вы что, туда …, что ли?” Мальчик сказал, что такие унитазы перестали производить еще при Маргарет Тэтчер и запчасти к нему не найдешь. Он попробует, но не обещает. А если не найдет, то придется “менять всю систему”. О цене замены “системы” мы даже и не спрашивали. Мальчик взял за осмотр унитаза 118 фунтов и отъехал. Потом он написал жене, что нашел где-то запчасти, но они стоят 220 фунтов и ни пенсом меньше.

Порабощённые унитазом, мы покорились судьбе. Итого было потрачено почти 350 фунтов, а ходить в туалет приходилось с ведром. В пятницу мальчик написал, что запчасти пришли и от прибудет их ставить в воскресенье. В воскресенье жена встала пораньше, убрала все в туалете и села ждать. В три часа мальчик написал, что не приедет, ибо недостаёт какого-то важного шланга и он будет его тоже искать. Как итог, не выдержав моральной травмы, жена побежала сегодня отдельно от мальчика искать шланг по магазинам. По интернету заказать шланг не вышло, поскольку его описанию соответствуют приблизительно 150 разных шлангов длиной от 10 сантиметров до двух метров.

Сейчас жена пришла из магазина и сказала, что ее там заверили, что такого шланга, как мы хотим, в принципе не существует в природе, но собрали ей что-то из разных деталей. Завтра приедет мальчик и попытается запихать все эти детали в бачок. А если нет, то будем “менять систему”. Или, прости господи, <…> мальчика.

Вот такие вот “унитазные” приключения в городе Лондоне. Кстати, из-за подобного качества и цены услуг страдают практически все россияне в Британии. Во всем этом, разумеется, виноват Путин и его режим. А кто же ещё?