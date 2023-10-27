Мнение: Еще один Моторола?

С утра сообщили, что ранен (и попал в реанимацию) Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады Украины и один из лидеров Партии Регионов, а потом и просто пророссийских сил на Украине. У меня к Цареву некое личное пристрастие – он тут даже пару раз комментировал мой ЖЖ, а это трогательно. За что его?!

Ранили Царева в Крыму. Сначала по радио сообщали, что его “порезали ножом”, сейчас вроде как все настаивают, что были выстрелы, а никакого ножа не было. Понятно, что с самого начала официальная версия – про украинскую ДРГ. Но вот этот уже гуляющий по Сети фрагмент из чрезмерно болтливого Вечернего Мудозвона заставляет поставить в разряд приоритетных другую версию. А то ведь мы уже слышали массу рассказов про эти неуловимые “ДРГ”, которые покоцали на Донбассе чуть ли не всех тамошних полевых командиров – Гиви, Моторолу, Мозгового, Болотова, “Батю”, Захарченко и др. Кого в лифте взрывали, кого отравили, кого тупо расстреляли из пулеметов.

Кто-то возразит – но ведь Пригожин, как известно, слишком активно перекидывался гранатами с Уткиным, да и ЧВК Вагнер вроде распущена? Ну и что? Пригожин умер, а дело его живет. Эх, Царев…