 

Мнение: Еще один Моторола?

27.10.2023, 20:10, Разное
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С утра сообщили, что ранен (и попал в реанимацию) Олег Царев, бывший депутат Верховной Рады Украины и один из лидеров Партии Регионов, а потом и просто пророссийских сил на Украине. У меня к Цареву некое личное пристрастие – он тут даже пару раз комментировал мой ЖЖ, а это трогательно. За что его?!

Ранили Царева в Крыму. Сначала по радио сообщали, что его “порезали ножом”, сейчас вроде как все настаивают, что были выстрелы, а никакого ножа не было. Понятно, что с самого начала официальная версия – про украинскую ДРГ. Но вот этот уже гуляющий по Сети фрагмент из чрезмерно болтливого Вечернего Мудозвона заставляет поставить в разряд приоритетных другую версию. А то ведь мы уже слышали массу рассказов про эти неуловимые “ДРГ”, которые покоцали на Донбассе чуть ли не всех тамошних полевых командиров – Гиви, Моторолу, Мозгового, Болотова, “Батю”, Захарченко и др. Кого в лифте взрывали, кого отравили, кого тупо расстреляли из пулеметов.

Кто-то возразит – но ведь Пригожин, как известно, слишком активно перекидывался гранатами с Уткиным, да и ЧВК Вагнер вроде распущена? Ну и что? Пригожин умер, а дело его живет. Эх, Царев…

Источник: Размышления вольного социолога


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